Alemanha regista 1.278 novos casos e cinco vítimas mortais num dia

A Alemanha identificou 1.278 novos casos de covid-19 e cinco vítimas mortais nas últimas 24 horas, com o número de pessoas curadas a superar as mil.

Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), registou-se um total de 234.853 casos desde o início da pandemia de covid-19, 209.300 considerados curados, e 9.277 óbitos.

A Renânia do Norte-Vestefália, com um total de 57.213 casos e 1.802 vítimas mortais, e a Baviera, que contabiliza 55.414 e 2.634 óbitos, são os estados federados mais afetados pela doença.

O primeiro caso na Alemanha foi detetado no final do mês de janeiro. O pico de infeções, com cerca de 6.000 diárias, verificou-se em abril. O número de novos casos voltou a subir no final de julho, ultrapassando desde então, durante vários dias, a barreira dos mil.

Um estudo desenvolvido pelo RKI, e hoje revelado, com 2.153 pacientes que superaram a doença, confirma que a covid-19 é quase sempre acompanhada de sintomas. Cerca de 85,5% das pessoas com anticorpos disseram ter tido febre, falta de ar ou tosse.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 809 mil mortos e infetou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

