A maior economia europeia quer reduzir as barreiras burocráticas à imigração para fazer face à escassez de mão-de-obra.

Sociedade 2 min.

Emigração

Alemanha quer facilitar naturalização para atrair trabalhadores estrangeiros

AFP A maior economia europeia quer reduzir as barreiras burocráticas à imigração para fazer face à escassez de mão-de-obra.

Para atrair os trabalhadores qualificados estrangeiros indispensáveis à sua economia, a Alemanha quer reduzir as barreiras burocráticas à imigração, acelerar os procedimentos de naturalização e facilitar a obtenção de mais do que uma nacionalidade, de acordo com um plano apresentado esta quarta-feira pelo governo.

Universidade alemã cria primeira formação para habilitar futuros professores de português A Universidade Johannes Gutenberg, em Mainz, Alemanha, vai oferecer, já a partir de outubro, uma formação académica para habilitar professores de língua portuguesa para poderem lecionar em escolas secundárias.

A escassez de mão-de-obra é um dos principais problemas que a maior economia europeia enfrenta, ameaçando o seu potencial de crescimento nos próximos anos, estimam os especialistas.

"Para muitas empresas, a procura de mão-de-obra qualificada é já uma questão existencial", salientou o ministro do Trabalho, Hubertus Heil, num seminário sobre o assunto em que participaram sindicatos e empregadores.

Segundo o documento estratégico redigido pelo governo com o objetivo de inverter a tendência, a Alemanha deve apresentar-se como "um país de imigração que é atrativo na competição internacional por trabalhadores qualificados".

Naturalização será possível após três a cinco anos

As condições estruturais da imigração devem ser melhoradas para que "os trabalhadores estrangeiros qualificados e as suas famílias queiram viver e trabalhar na Alemanha", explica o documento.

Entre as medidas propostas, "o governo federal quer permitir a cidadania múltipla e facilitar a naturalização. A naturalização será agora possível após apenas cinco anos e três anos no caso de um desempenho especial de integração".

O baluarte da cultura portuguesa na Alemanha Criada em Frankfurt em 1980, a TFM é a livraria portuguesa mais antiga na Alemanha. Já editou 110 obras lusófonas. O seu fundador, Teo Ferrer de Mesquita, privou com Saramago e Cardoso Pires, e encontrou nos livros a forma de fazer uma revolução sem se meter na política.

O governo do social-democrata Olaf Scholz, que governa com os Verdes e os Liberais, pretende apresentar alterações legislativas nos próximos meses.

Entre as simplificações a considerar, a associação patronal sugeriu a abolição da obrigação de verificar as competências linguísticas dos trabalhadores estrangeiros pelas "autoridades, que já estão sobrecarregadas a este respeito".

"Precisamos de estar muito mais abertos à imigração e promover a Alemanha como um país cosmopolita com empregos interessantes e de alta qualidade", resumiu o ministro da Economia, Robert Habeck.

Berlim quer mais mulheres no mercado de trabalho

Berlim também quer atrair mais mulheres para o mercado de trabalho, reformando o sistema fiscal e a oferta de estruturas de acolhimento de crianças num país que está atrasado na prestação de serviços nesta área.

Confrontada com um envelhecimento demográfico, a Alemanha não dispõe dos trabalhadores necessários para liderar a transição digital e energética da sua economia.

A primeira portuguesa no parlamento alemão Catarina dos Santos, advogada de 27 anos, é a primeira deputada de origem portuguesa a entrar no Parlamento alemão. "É um trabalho de sonho", assim se refere às suas novas funções.

De acordo com a Agência de Emprego alemã, cerca de 887.000 empregos estavam à espera de serem preenchidos em agosto, mais 108.000 do que no ano passado.

Segundo o documento apresentado na quarta-feira, o governo estima que haverá uma escassez de cerca de 240.000 trabalhadores qualificados até 2026.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.