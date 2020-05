Só podem estar até 10 pessoas reunidas em locais públicos, adiantou o Governo alemão.

Alemanha prolonga distanciamento social até 29 de junho

A chanceler Angela Merkel deu a conhecer a nova data do fim do distanciamento social: 29 de junho. A Alemanha espera, assim, mais um mês em que se mantêm as regras de afastamento social destinadas com o objetivo de conter a covid-19.

Nas regras está estipulado que, em locais públicos, só podem estar até dez pessoas ou duas famílias. No entanto, o Governo pede para que o contacto com pessoas seja "o mínimo possível". Em relação às reuniões em espaços fechados, mantêm-se as regras de higiene e distanciamento físico já em vigor. A nova data anunciada surge numa altura em que o país conta com mais de 179 mil casos positivos e 8.300 mortes.

Covid-19. Cinco países europeus, incluindo Portugal, defendem aplicações de rastreamento "Nenhum Estado-membro pode combater sozinho a crise e isso é particularmente verdadeiro na economia digital", alertam os cinco Estados da UE.

Alemanha está entre um grupo de cinco países europeus, onde também se encontra Portugal, que defendem o uso da aplicações de rastreamento à covid-19, uma medida que pode causar polémica devido à interferência com direitos de privacidade dos utilizadores.

