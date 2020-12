A Alemanha planeia iniciar a campanha de vacinação contra o novo coronavírus em 27 de dezembro, dando prioridade aos lares de idosos, confirmou hoje a Conferência de Ministros de Saúde da Alemanha.

Alemanha prevê começar vacinação em 27 de dezembro

"O ministro federal da Saúde, Jens Spahn, confirmou à Conferência de Ministros da Saúde a aprovação e entrega planeada da vacina da BioNTech. A data de início da vacinação contra o novo coronavírus está agendada para 27 de dezembro", lê-se no comunicado do órgão que reúne os ministros regionais da Saúde no país.

O responsável adiantou também que a administração das vacinas vai começar "principalmente nos lares de idosos", acrescenta a nota.

Na manhã de hoje, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugeriu que os 27 estados-membros da União Europeia (UE) podem "começar no mesmo dia" as campanhas de vacinação face ao vírus responsável pela pandemia de covid-19, depois de aprovada a vacina desenvolvida pelo fabricante norte-americano de medicamentos Pfizer e pela empresa germânica BioNTech.

Depois de ter agendado inicialmente a aprovação da vacina para 29 de dezembro, a Agência Europeia do Medicamento anunciou, na terça-feira, que iria tomar essa decisão em 21 de dezembro.

A Comissão Europeia pode emitir a autorização condicional de introdução da vacina no mercado da EU, após examinar o parecer dessa entidade reguladora e consultar os estados-membros.

O primeiro-ministro de França, Jean Castex, também avançou hoje que a vacinação no país pode começar "a partir da última semana de dezembro", "se as condições [exigidas] forem satisfeitas".

A vacina de Pfizer e da BioNTech foi a primeira a ser administrada a nível mundial, no Reino Unido, em 08 de dezembro, tendo já sido também aprovada nos Estados Unidos, no México e na Arábia Saudita.

