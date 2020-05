Alemanha nazi rendeu-se há 75 anos

Foi neste dia, há 75 anos, que representantes da Alemanha nazi assinaram a rendição incondicional perante a União Soviética, o Reino Unido, os Estados Unidos e a França. Para trás ficaram milhões de mortos e a ambição imperial das potências do Eixo numa data que, apesar de redonda, se celebra este ano sem desfiles devido à pandemia.

Foi neste dia, há 75 anos, que representantes da Alemanha nazi assinaram a rendição incondicional perante a União Soviética, o Reino Unido, os Estados Unidos e a França. Para trás ficaram milhões de mortos e a ambição imperial das potências do Eixo numa data que, apesar de redonda, se celebra este ano sem desfiles devido à pandemia.

No Luxemburgo, a cerimónia de comemoração do fim da 2.ª Guerra Mundial na Europa foi anulada devido à crise pandémica. Mesmo sem celebração, o governo e o Comité para a Memória da Segunda Guerra Mundial decidiram que vão ser depositadas flores em frente aos monumentos comemorativos na cidade do Luxemburgo.



No Reino Unido, as cores da bandeira britânica coloriram os os céus de Londres com vários aviões militares a assinalarem os 75 anos do fim da guerra na Europa. O Príncipe de Gales e a Duquesa da Cornualha guardaram dois minutos de silêncio pelos soldados e pela vítimas da guerra e a rainha dirige-se ainda hoje ao país à mesma hora que o seu pai, o rei George VI, quando anunciou também na mesma rádio, em 1945, a capitulação da Alemanha nazi. O primeiro-ministro, Boris Johnson, agradeceu, entretanto, à geração do Dia do Vitória, afirmando que a “gratidão” será “eterna”.

Cerimónias de deposição de flores pelos presidentes dos Estados Unidos e de França, e um dia feriado e discursos na capital alemã, assinalam esta sexta-feira os 75 anos do fim da 2.ª Guerra Mundial. Na Alemanha, o dia da capitulação do nazismo, que costuma ser celebrada com alguma discrição, foi feriado municipal por decisão do governo regional de Berlim. O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) condenou esta decisão, com o seu líder, Alexander Gauland, a dizer que o 8 de maio deve continuar a ser entendido como o dia “da derrota absoluta” da Alemanha.

Em Moscovo, capital da ex-União Soviética, o país que mais perdas sofreu durante a 2.ª Guerra Mundial, o Dia da Vitória assinala-se a 9 de maio, uma vez que a assinatura da rendição se fez quando no fuso horário moscovita já passava da meia noite. O tradicional desfile militar na Praça Vermelha foi cancelado e Vladimir Putin vai falar aos russos.

Durante a 2.ª Guerra Mundial, nos campos de concentração e de extermínio, entre judeus, comunistas, homossexuais, ciganos e pessoas com deficiência, terão sido assassinados entre 6 e 11 milhões de seres humanos, num processo de extermínio que ficou conhecido como Holocausto.

Como em muitos outros países, Portugal, que era aliado da Alemanha nazi, e que decretou três dias de luto pela morte de Adolf Hitler, a derrota do nazismo foi celebrada em plena ditadura nas ruas de Lisboa. A rendição incondicional alemã selou definitivamente, também, a paz no Luxemburgo que enfrentou durante vários anos a ocupação nazi.

No dia 8 de maio, a guerra terminou na Europa mas continuou na Ásia onde só acabou em setembro de 1945.

