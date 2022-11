Mãe e avós da criança alemã trancaram-na durante anos num quarto. Maria nunca teve contacto com o mundo exterior.

Alemanha. Maria tem oito anos e viveu toda a vida em cativeiro

Ana Patrícia CARDOSO Mãe e avós da criança alemã trancaram-na durante anos num quarto. Maria nunca teve contacto com o mundo exterior.

O caso está a chocar a Alemanha. "Maria", nome fictício atribuído pela comunicação social alemã à criança de oito anos, do mundo só conhece o quarto onde terá vivido trancada na casa dos avós em Attendorn, uma pequena cidade a leste de Colónia.

A menina foi libertada pelas autoridades a 23 de setembro, após uma denúncia de vizinhos, e não apresentava sinais de maus tratos físicos ou de má nutrição, afirmaram as autoridades municipais em comunicado. Mas há mazelas.

Maria esteve alegadamente fechada à chave pela mãe e avós desde os seis meses, o que lhe causou atrasos físicos e no desenvolvimento pessoal. "Ela nunca chegou a ver muito do mundo exterior", disse o procurador Patrick Baron von Grotthuss ao jornal local SauerlandKurier.

O procurador disse ainda ao jornal, citado pelo The Guardian, que a menina confessou à equipa médica que nunca tinha visto uma floresta ou andado de carro. Apesar de andar e falar normalmente, "mal conseguia subir escadas sozinha ou terrenos desnivelados".

Disputa parental?

Ainda não foi confirmada a razão pela qual a família materna escondeu a criança toda a sua vida, mas o testemunho paterno parece indicar um desentendimento entre os progenitores.

O pai, que já estava separado da mãe na altura do nascimento de Maria, disse ao jornal local que tinha encontrado um bilhete no para-brisas do carro quando a menina tinha cerca de seis meses. A nota, deixada pela mãe "Rosemarie G", nome atribuído à progenitora pelo jornal Bild, dizia apenas que iam mudar-se para Itália.



No entanto, quando o pai contactou as autoridades de assistência social juvenil, em setembro desse ano, para dar o alerta que tinha visto a mãe e a criança em Attendorn, a única ação tomada pelas autoridades foi interrogar os avós que confirmaram a mudança para Itália.

Volvidos sete anos, só em julho de 2022 o caso voltou a ser oficialmente investigado, após a denúncia de um casal sobre um rumor de que haveria uma criança trancada num quarto a viver com os avós.

A família do lado materno confirmou aos investigadores que nunca tinha vivido em Itália e que estavam contactáveis através de um telefone fixo alemão. Onze dias mais tarde, na sequência de uma ordem judicial, a polícia e os agentes do bem-estar dos jovens encontraram a criança na casa dos avós.

O Ministério Público está a investigar mãe e avós por prisão ilegal e maus tratos infligidos a um menor. A mãe, que terá 47 anos, enfrenta uma pena de até 10 anos de prisão.



