O suspeito é acusado de empurrar o rapaz de oito anos e a mãe para os carris, num ataque aparentemente aleatório, na estação principal de Frankfurt, em julho do ano passado.

Alemanha. Julgamento de homem que atirou criança para linha do comboio começa esta quarta

Mais de um ano depois, o caso que chocou a Alemanha vai a julgamento. Esta quarta-feira, Habte Araya, 41 anos, começa a ser julgado pela morte de um rapaz de oito anos. O caso remonta a julho de 2019, na estação de comboios de Frankfurt. Araya, num episódio de esquizofrenia paranóica, empurrou aleatoriamente a criança e a mãe para os carris.

Criança morre após ter sido empurrada para linha de comboio A mãe do menino também foi atirada para os carris mas salvou-se.

A mãe ainda conseguiu sair dos carris mas rapaz foi morto instantaneamente. O homem tentou também empurrar uma idosa de quase 80 anos mas esta deu luta e conseguiu salvar-se.

Após avaliação psiquiátrica, concluiu-se que o arguido sofre de esquizofrenia paranóica e tem "pelo menos uma capacidade consideravelmente reduzida" para controlar as suas ações, dizem os advogados. Araya é acusado de homicídio involuntário, tentativa de homicídio involuntário e lesões corporais perigosas. O homem aguardou julgamento numa instituição psiquiátrica.



Controlos mais apertados nas fronteiras

A nacionalidade de Araya, da Eriteria, gerou um debate aceso sobre a imigração no país. O partido de extrema-direita Alternative for Germany (AfD) usou o caso para exigir controlos mais apertados à entrada de estrangeiros no país, embora na altura o homem vivesse na Suíça com a família - mulher e três filhos.

"Este ato hediondo dificilmente consegue ser superado", escreveu Alide Weidel, o líder do partido no Twitter. E acrescentou: "O que é que ainda tem de acontecer? Há que proteger os cidadãos do nosso país em vez de promover esta política de migração sem limite!".



Araya vivia na Suíça desde 2006, onde lhe foi concedido asilo dois anos depois. Segundo o jornal Bild, trabalhava para uma empresa de transportes local e foi descrita pelas autoridades como "um exemplo de integração bem sucedida".

Antes do incidente, o homem tinha feito tratamentos psiquiátricos, segundo a polícia de Zurique. Eram-lhe conhecidos outros episódios de esquizofrenia, como ameaçar um vizinho como uma faca e atá-lo em casa antes de fugir.

Nenhuma destas informações foi listada na base de dados da polícia europeia, criticou o AfD, o que terá permitindo a Araya circular livremente entre países. Mesmo o ministro conservador do Interior Horst Seehofer também viu o caso como uma ocasião para adotar uma linha mais dura em matéria de imigração, sugerindo um controlo mais extensivo e "controlos temporários ocasionais" nas fronteiras. Segundo a RTL, um porta-voz do governo alemão relembrou na semana passada que os planos para aumentar a segurança nas estações ainda estavam a ser revistos, uma vez que tinham sido abrandados devido às restrições da pandemia da covid-19.

