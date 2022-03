A inflação na Alemanha subiu para 7,3% em março, o nível mais alto em mais de quarenta anos, devido à guerra na Ucrânia, de acordo com dados provisórios publicados pelo instituto federal de estatística alemão (Destatis).

Guerra na Ucrânia

Alemanha. Inflação em março atinge nível mais alto dos últimos 40 anos

Lusa A inflação na Alemanha subiu para 7,3% em março, o nível mais alto em mais de quarenta anos, devido à guerra na Ucrânia, de acordo com dados provisórios publicados pelo instituto federal de estatística alemão (Destatis).

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, os preços do gás natural e dos produtos petrolíferos voltaram a subir acentuadamente e estão a ter impacto na elevada taxa de inflação, de acordo com o comunicado do Destatis.



Os preços da energia aumentaram 39,5% em março, depois de aumentos em fevereiro, janeiro e dezembro de 22,5%, 20,5% e 18,3% respetivamente.

Face ao mês anterior, a taxa de inflação subiu 2,5%. Em fevereiro, o índice de preços no consumidor (IPC) já tinha aumentado 5,1%, depois de 4,9% em janeiro e 5,3% em dezembro.



Para encontrar uma taxa de inflação tão elevada é necessário recuar até ao outono de 1981, quando os preços do petróleo subiram acentuadamente devido aos efeitos da primeira Guerra do Golfo.

Alemanha declara emergência de gás e apela às famílias para reduzir o consumo Berlim declarou a fase de alerta precoce do plano de emergência de gás como uma medida preventiva. Ministro da Economia assegura que o fornecimento está garantido.

Isto é hoje agravado por problemas de abastecimento devido à rutura das cadeias de abastecimento devido à pandemia e ao forte aumento dos preços da energia no período que antecedeu a mesma. Entretanto, os preços dos alimentos aumentaram 6,2% em março e os bens em geral subiram 12,3%.

O IPC harmonizado para a Alemanha, que é calculado de acordo com os critérios da UE, aumentou 7,6% em março em termos homólogos e 2,5% em comparação com o mês anterior. Os dados definitivos para março serão divulgados em 12 de abril.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.