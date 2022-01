As autoridades identificaram uma versão contrafeita de aparelho que serve para medir os níveis de oxigénio no sangue.

Alemanha identifica oxímetro de pulso falso

A Alemanha identificou uma falsificação do oxímetro de pulso Fingertip Pulse Oximeter C101H1, um dispositivo médico que mede o oxigénio no sangue. Este tipo de aparelhos tem sido cada vez mais procurado com a pandemia da covid-19.

Na rotulagem da versão contrafeita do modelo é "identificada como fabricante a entidade ‘Shenzhen Mdk Medical Technologyco, Ltd.’ e como mandatário a entidade MedNet GmbH”, alerta o Infarmed. No entanto, segundo o regulador português para os medicamentos, a empresa MedNet GmbH informou não conhecer o produto nem o alegado fabricante. Além disso, a marcação CE0123 constante da rotulagem também é falsa.

Assim, as entidades que detetem o produto falsificado não o devem disponibilizar ou utilizar e a situação deverá ser reportada às autoridades reguladoras.

