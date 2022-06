O ministro da Saúde pediu às pessoas mais vulneráveis para tomarem uma quarta dose da vacina.

Pandemia

Alemanha enfrenta nova vaga de covid-19

AFP O ministro da Saúde pediu às pessoas mais vulneráveis para tomarem uma quarta dose da vacina.

A Alemanha enfrenta mais uma vaga de covid-19, anunciou esta quarta-feira o ministro da Saúde, Karl Lauterbach. "A onda anunciada para o verão tornou-se infelizmente uma realidade", disse ao jornal Rheinische Post, citado pela AFP.

Embora o número de infeções por covid-19 tivesse diminuído em maio e a Alemanha tivesse abandonado a maioria das suas medidas de sanitárias em março, os casos positivos estão a aumentar.

Em 24 horas, foram registados 92.344 novos casos, de acordo com os números do Instituto Robert Koch de Vigilância Sanitária publicados hoje. A incidência de sete dias do vírus é de 472,4 casos por 100.000 habitantes em todo o território alemão. O número de pessoas hospitalizadas em cuidados intensivos também está a aumentar, embora permaneça significativamente mais baixo do que no início do ano.

"Porque a atual variante do vírus é muito facilmente transmitida e quase todas as medidas sanitárias expiraram, a chegada do verão tem menos efeito este ano" para reduzir a circulação do covid-19, explicou o ministro.

Lauterbach recomendou que as pessoas idosas e doentes recebessem sem demora uma quarta dose, que "não protege completamente contra a infeção, mas evita as formas graves da doença", disse.

O ministro também aconselhou o uso de uma máscara dentro de casa.

Desde março, pessoas não vacinadas podem ir a restaurantes e lojas e acabou a obrigatoriedade do teletrabalho. As máscaras já não são obrigatórias nas escolas, escritórios e lojas, mas continuam a sê-lo nos transportes públicos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.