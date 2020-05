A Alemanha calcula 179.364 casos diagnosticados de covid-19 e deverá aprovar hoje, em Conselho de Ministros, a eliminação do aviso que impede viagens para outros países a partir de 15 de junho.

Alemanha com 362 novos casos deve levantar hoje restrições a viagens

Lusa A Alemanha calcula 179.364 casos diagnosticados de covid-19 e deverá aprovar hoje, em Conselho de Ministros, a eliminação do aviso que impede viagens para outros países a partir de 15 de junho.

O Instituto Robert Koch (RKI) regista um aumento de 362 novas infeções em relação ao dia anterior, e mais 47 vítimas mortais para um total de 8.349.

São ainda aproximadamente 162.800 os casos considerados curados, uma subida de 800 nas últimas 24 horas.

Os estados da Baviera, com 46.458 casos, e da Renânia do Norte-Vestefália, com 37.541 casos, continuam a ser os mais afetados.

Hoje deverá ser formalizado, em Conselho de Ministros, o plano que retira o aviso geral que impede as viagens a 31 países, incluindo os da União Europeia, Reino Unido e Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein.

Esta recomendação global, que foi emitida pelo ministério dos Negócios Estrangeiros alemão em

março, vai ser substituída por informações específicas sobre a situação em cada país ou região a partir de 15 de junho.

A Alemanha vai, ainda assim, prolongar as regras de distanciamento físico até 29 de junho como medida de contenção.

Bélgica

A Bélgica registou nas últimas 24 horas 137 novos casos de infeção pela covid-19, menos que no dia anterior, e uma subida no número de mortes, contando 36, segundo dados oficiais hoje divulgados.



Segundo o boletim epidemiológico hoje divulgado, nas últimas 24 horas houve menos 61 novos casos de contaminação pelo coronavírus SARS-CoV-2 do que os registados na terça-feira (198), com um total de 57.592.

Foram ainda reportadas 36 mortes (mais 13 do que as 23 da véspera), totalizando agora a Bélgica 9.364 óbitos confirmados e possíveis devido à covid-19. Nas últimas 24 horas deram entrada no hospital 36 pessoas (17. 127 no total) e tiveram alta 145 (15.465).

Entre o início de março e 26 de maio, foram realizados 482.656 testes na Bélgica. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infetou mais de 5,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.