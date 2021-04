Na Alemanha, as vítimas da pandemia foram lembradas na tarde de domingo. A comemoração central aconteceu em Berlim.

Alemanha. Cerimónia presta homenagem às vítimas da pandemia

A Alemanha mobilizou-se este domingo para prestar homenagem às vítimas da pandemia do último ano. Cerca de 80 mil pessoas morreram por causa do vírus, desde março de 2020.

Os representantes do país estiveram reunidos em Berlim, onde se realizou o ato solene no auditório Konzerthaus, em Berlim . O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, disse que o ano passado foi "uma época sombria" e que a pandemia tinha "infligido feridas profundas e fendas de uma forma terrível".

A chanceler alemã Angela Merkel também participou na cerimónia e disse, no seu discurso, que "pensamos nos mortos e no sofrimento que se abateu sobre as famílias e entes queridos".

A cerimónia encerra uma semana marcada pela aprovação em Conselho de Ministros do projeto de lei destinado a padronizar a aplicação de medidas de combate à pandemia do novo coronavírus no país. Estas medidas representam uma limitação da capacidade de ação dos Estados federais, que são responsáveis pela implementação das medidas acordadas.

O objetivo de Merkel é estabelecer restrições homogéneas e uniformes em todo o país, mas alguns Estados já expressaram a sua rejeição a algumas das regras, especialmente em relação ao recolher noturno.

Com agências.

