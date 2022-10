O governo de Olaf Scholz acordou esta quarta-feira um quadro de legalização da canábis para consumo recreativo exclusivamente para adultos.

Alemanha, a liberal? País quer legalizar canábis em 2024

AFP O governo de Olaf Scholz acordou esta quarta-feira um quadro de legalização da canábis para consumo recreativo (exclusivamente para adultos) em 2024. Nova lei tornaria a Alemanha um dos países mais liberais da Europa.

A produção e comércio de canábis na Alemanha será colocada sob "controlo público" e a compra e posse de "uma quantidade máxima de 20 a 30 gramas" será permitida para consumo pessoal, disse o Ministro da Saúde, Karl Lauterbach, em conferência de imprensa esta quarta-feira. O consumo para menores de 18 anos continua a ser estritamente proibido.

"Se tudo correr bem, penso que a legalização poderá ter lugar em 2024", avançou o ministro ao apresentar o projeto de lei aprovado pelo Conselho de Ministros.

No entanto, ainda falta um passo, o mais importante: tudo depende da Comissão Europeia. "Estamos numa fase em que estamos a examinar se o esboço que elaborámos neste documento é compatível com o direito internacional e europeu", sublinhou. Se Bruxelas não aprovar, o documento não vai para a frente.

Política repressiva falhou

Lauterbach justificou esta reforma com o desejo de "obter melhor proteção para crianças e jovens", julgando que a atual política é ineficaz num contexto de aumento do consumo de canábis. Cerca de quatro milhões de residentes na Alemanha consumiram canábis no ano passado, um quarto desse número com idades entre os 18 e os 24 anos.

Volume de negócios da venda será tributado

O documento prevê "a produção, entrega e comércio de canábis recreativa sob um quadro de licenciamento controlado pelo Estado". Também permite o cultivo de três plantas por adulto para uso pessoal. A sua venda será "estritamente controlada", os vendedores não serão autorizados a fazer publicidade e a embalagem terá de informar sobre os riscos e permanecer "neutra".



O volume de negócios da venda será tributado, estando também prevista a introdução de um imposto especial de consumo.

Na mesma linha, o ministro da Justiça, Marco Buschmann, disse que uma política puramente repressiva tinha "falhado".

"É por isso que queremos legalizar o consumo de uma forma responsável. Isto significa produtos de melhor qualidade e, portanto, proteção da saúde". Será também um alívio para o sistema judicial, acrescentou, que poderá "concentrar-se em coisas mais importantes", escreveu no Twitter.



Se o projeto tiver êxito, a Alemanha junta-se ao clube dos poucos países que legalizaram esta droga recreativa, como Malta, na Europa, ou o Canadá e o Uruguai, no continente americano. Nos Países Baixos, o país pioneiro, a posse, consumo e venda de até cinco gramas de canábis é permitida desde 1976, nas conhecidas "coffee shops".



Em novembro de 2021, o Luxemburgo voltou atrás no plano de legalizar totalmente a produção e a venda de canábis para fins recreativos, algo que o Primeiro-Ministro, Xavier Bettel, tinha prometido quando foi reeleito em 2018.

Portugal descriminalizou o consumo mas não legalizou o uso recreativo.

