Crise energética

Alemães devem reduzir aquecimento para poupar gás

O apelo é do presidente do regulador da rede de gás alemã (BNetzA).

O responsável máximo do regulador da rede de gás alemã (BNetzA) pediu às famílias e empresas que reduzam o aquecimento, numa altura em que o país tenta preservar as suas reservas na sequência do corte de fluxos pela Rússia.

Os cidadãos "devem evitar ligar o aquecimento no máximo e pensar cuidadosamente sobre que salas precisam de ser aquecidas", apelou o presidente da BNetzA, Klaus Mueller, numa entrevista com a emissora pública ARD.

O consumo de gás industrial, durante a semana, diminuiu 12% até ao passado domingo e o consumo doméstico e comercial em 13%, revelou Mueller numa publicação feita no Twitter na quinta-feira.

O presidente da BNetzA tinha dito, anteriormente, que a Alemanha precisa de reduzir o consumo de gás em pelo menos 20% para compensar a perda de fornecimentos da Rússia.

Responsável descarta preocupação com escassez

"Os números não foram assim tão incríveis", justificou à ARD. "Se [a redução] foi apenas uma coisa pontual então podemos esquecê-la [a compensação]".

A Rússia, que anteriormente dava resposta a cerca de 40% das necessidades energéticas da Europa, cortou este ano os fluxos de gasodutos como retaliação pelas sanções relacionadas com a sua invasão da Ucrânia.

Klaus Mueller disse que, para já, não está preocupado com a escassez física.

"[Dizer que estou] preocupado seria ir um pouco longe demais", considerou. "Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Mas não devemos tratar isto de ânimo leve".

A maior economia da Europa está neste momento a receber gás da Noruega, Bélgica e Países Baixos e "um pouco" da França, afirmou. Vai receber mais através de terminais de importação de gás natural liquefeito, que o país começou a construir.

"Queremos proteger a indústria contra o racionamento de gás a todo o custo", declarou Mueller. "Agora depende de nós e de quão rapidamente podemos construir os terminais de GNL. Isso ajuda. E o quanto podemos poupar ajuda ainda mais. Podemos gerir [as reservas]".

