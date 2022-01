“A lei covid que introduz a obrigatoriedade do 3G nas empresas viola os direitos fundamentais”. Quem o diz é o sindicato independente do setor financeiro, ALEBA, que encomendou um estudo junto a uma equipa de advogados, que analisou a lei de acordo com o direito do trabalho.

CovidCheck obrigatório nas empresas

ALEBA. CovidCheck nas empresas "viola os direitos fundamentais" dos trabalhadores

Susy MARTINS Quem o diz é o sindicato independente do setor financeiro, ALEBA, que encomendou um estudo junto a uma equipa de advogados, que analisou a lei de acordo com o direito do trabalho.

Uma constatação que leva a uma “reação sindical”, refere a ALEBA. Embora o sindicato compreenda a importância da vacinação, sublinha que o direito fundamental no trabalho não pode ser desprezado para obrigar os trabalhadores a vacinarem-se, qualificando esta atitude de discriminatória.

Para além disso, o sindicato acrescenta que a lei penaliza os trabalhadores que têm um passe sanitário, uma vez que estes têm de assumir o trabalho daqueles que deixaram de ter acesso ao seu local de trabalho.

Argumentos que levam a ALEBA a declarar que vai defender todos os seus membros em caso de prejuízo devido à introdução do 3G nas empresas.

O sindicato apela ainda os patrões a recorrerem ao teletrabalho, sempre que é possível, e a assumir as despesas dos testes daqueles que têm de estar presentes no seu local de trabalho.



