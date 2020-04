Tanto a condutora como a passageira foram detidas. As autoridades dizem que é um "verdadeiro milagre que não tenham havido mortes" na autoestrada francesa.

Alcoolizada, entra a 150 km/h em sentido contrário na A9

Em pleno confinamento, o insólito aconteceu esta sexta-feira na A9 francesa. Alcoolizada, uma jovem de 25 anos entrou em contramão na autoestrada a 150 quilómetros por hora.

As autoridades foram alertadas por outros condutores que seguiam na via. De acordo com o procurador da região de Nîmes os agentes "tiveram uma intervenção notável" durante a perseguição que durou mais de 20 minutos. "É um verdadeiro milagre que não tenha havido mortes na A9", garante.

Além da condutora, a passageira de 30 anos que seguia na viatura também foi detida. Citado pela imprensa francesa, o Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito.

Embora nenhuma das ocupantes da viatura tenha ficado ferida, a condutora foi vista por um médico. "Tinha um elevado nível de álcool e de drogas no sangue e repetia comentários loucos", de acordo com o procurador francês.

