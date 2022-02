A Ação Inverno acolhe cerca de 113 pessoas por noite. Esta iniciativa decorre normalmente todos os anos, entre 1 de dezembro e 31 de março.

Findel

Albergue de inverno para sem-abrigo nunca atingiu capacidade máxima

Susy MARTINS

O dormitório destinado a albergar os sem-abrigo nas noites de inverno, situado no Findel, nunca chegou a atingir a capacidade máxima de acolhimento. A informação foi avançada pela ministra da Família, Corinne Cahen, numa resposta parlamentar, acrescentando que as capacidades atuais do albergue são suficientes.

Durante o primeiro mês da 'Ação Inverno' deste ano - entre 23 de novembro e 23 de dezembro 2021, a taxa de ocupação foi de 40%. Já entre 23 de dezembro a 23 de janeiro, a taxa subiu ligeiramente para os 50,5%.

Nos dados, Corinne Cahen frisa ainda que, em média, a 'Ação Inverno' acolhe cerca de 113 pessoas por noite. A iniciativa decorre todos os anos entre 1 de dezembro e 31 de março, e tem como objetivo albergar os sem-abrigo durante os meses mais frios do ano.

O albergue situado no Findel dispõe de dois edifícios, sendo que o principal pode acolher até 250 pessoas por noite. O segundo é usado para as situações de urgência, e tem capacidade para 36 pessoas. Segundo a ministra esta segunda estrutura está a ser atualmente utilizada como centro de isolamento para os sem-abrigo que testam positivo à covid-19.

