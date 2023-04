Várias pessoas ficaram feridas. São já 13 vítimas mortais este ano em confrontos armados relacionados com tráfico de drogas.

França

Ajuste de contas em Marselha. Pelo menos três mortos em tiroteios

Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas durante a madrugada deste domingo, na sequência de vários tiroteios em Marselha, sul de França.

O primeiro tiroteio começou por volta da meia-noite perto do bairro residencial de Castellas e vitimou duas pessoas, avançou a AFP. Mais tarde, as autoridades deram conta de mais um confronto armado perto da zona habitacional de Aygalades, um dos pontos-chave do tráfico de droga, que levou já a vários acertos de contas este ano. Seis pessoas ficaram feridas nestes dois momentos.



Pouco antes da uma da manhã, um terceiro tiroteio irrompeu no 2º bairro de Marselha, perto da rua Vincent-Leblanc, próxima da zona portuária de Joliette, onde morreu mais uma pessoa e duas ficaram feridas.



As vítimas são todos homens na casa dos vinte anos.



Guerras territoriais

Marselha é constantemente alvo de tiroteios relacionados com o tráfico de drogas e o resultado é a perda de vidas muito jovens.

13 pessoas foram mortas a tiro desde o início do ano na cidade, segundo uma contagem da AFP.

O primeiro tiroteio aconteceu em Phocaean logo a 1 de janeiro, no distrito de Paternelle, perto do ponto de tráfico de droga "Vieux Moulin". Um homem de 26 anos morreu baleado.

A 29 de março, o corpo de um jovem de 20 anos foi encontrado com vários ferimentos de bala, num terreno baldio na zona habitacional de Paternelle. Cinco dias antes, um homem com a mesma idade tinha sido baleado nove vezes, perto do distrito portuário de La Joliette.

