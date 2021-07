A dois dias da final do Euro2020, o ministro da Segurança Interna apelou ao esforço coletivo do país para não se repetir o que se passou na Festa Nacional.

Ajuntamentos

Final do Euro2020 sob vigilância da polícia no Luxemburgo

Susy MARTINS A dois dias da final do Euro2020, o ministro da Segurança Interna apelou ao esforço coletivo do país para não se repetir o que se passou na Festa Nacional.

O ministro da Segurança Interna apelou ao esforço coletivo do país na pandemia, incluindo o futebol que tem reunido adeptos para o visionamento dos jogos do Euro2020. Em conferência de imprensa esta sexta-feira Henri Kox afirmou que a polícia vai levar a cabo medidas de prevenção, mas também de repressão.

A dois dias da final do Euro2020, entre Itália e Inglaterra a 11 de julho, o governante sublinhou que é preciso respeitar as medidas sanitárias, uma vez que a Festa Nacional, a 23 de junho, contribuiu para um aumento exponencial de casos no país.

O governante lança assim o apelo a todos os organizadores de eventos para que cumpram todas as medidas. "Os números têm de voltar a diminuir", reiterou Henri Kox, acrescentando que a polícia faz parte da solução para que isso aconteça, nomeadamente através das fiscalizações.

Comunas podem proibir noite branca em caso de incumprimento das regras O Governo vai contactar as autarquias do país para aumentarem a fiscalização nos estabelecimentos noturnos.

As autoridades têm realizado vários controlos aos estabelecimentos e vão continuar a fazê-lo nas próximas semanas, disse ainda. Na conferência desta manhã, o diretor central da polícia, Patrick Peters, avançou que até 14 de junho foram realizados 22.200 controlos relativos às medidas covid-19, sendo que um quarto estavam relacionadas com o recolher obrigatório (que terminou a 15 de junho). Foram ainda emitidas 8.600 multas e advertências.

Desde 14 de junho a polícia está mais presente em eventos e também nos estabelecimentos da Horeca para verificar o respeito pelas atuais medidas sanitárias. Todas as infrações são transmitidas às autoridades competentes que deverão decidir sobre as sanções, acrescentou Patrick Peters.

Reuniões com mais de 10 pessoas em casa apenas com 'CovidCheck' Governo decidiu não introduzir medidas mais restritivas contra a pandemia, mas há ligeiras alterações. Cruzamento de vacinas e terceiras doses também vão ser possíveis. Nova lei vai vigorar entre 16 de julho e 14 de setembro.

A partir do dia 16 de julho, os autotestes vão deixar de ser válidos a partir da meia-noite para aceder a restaurantes, cafés, bares ou discotecas. Quem não respeitar essa e as outras medidas sanitárias em vigor deverá contar com sanções. Sem avançar os montantes das multas, o aviso dado pelo ministro da Segurança Interna.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.