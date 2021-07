Ajuda estatal veio substituir o Rendimento Mínimo Garantido (RMG) em janeiro de 2019.

Mais de 10 mil pessoas beneficiam do Revis no Luxemburgo

Susy MARTINS

Mais de 10 mil agregados familiares (10.486) beneficiam do Rendimento de Inclusão Social (Revis) no Grão-Ducado. O número de beneficiários foi avançado pela ministra da Família, Corinne Cahen, em resposta parlamentar à deputada do Déi Lénk, Myriam Cecchetti.

Desde a introdução do Revis em janeiro 2019 - que veio substituir o Rendimento Mínimo Garantido (RMG) - houve um aumento de cerca de mil pessoas a beneficiarem desta ajuda do Estado.

O Rendimento de Inclusão Social tem duas componentes: uma de inclusão e outra de ativação. A componente de inclusão tem como objetivo dar meios básicos de subsistência a um agregado familiar, e tem um montante base por pessoa de 701,19 euros. Se existirem crianças soma-se um montante de 217,71 euros, que será aumentado no caso de uma família monoparental, para 282,07 euros. Há ainda uma prestação destinada às despesas da casa, de 701,19 euros. O valor sobe para 806,39 euros no caso de haver crianças a cargo.

Já a componente de ativação tem como objetivo incentivar a reinserção no mercado de trabalho. Assim, 25% dos rendimentos de trabalho – parcial ou a tempo inteiro – não contam para o cálculo do Revis.

Entre 1 de julho 2020 a 31 de maio deste ano, houve 4.361 pedidos de pessoas para esta ajuda estatal, dos 1.275 foram recusados. Segundo a ministra da Família, as razões para as recusas são variadas, sendo a primeira o facto de os candidatos possuirem rendimentos superiores ao estipulado para beneficiar desta ajuda. Outras das razões são ainda processos incompletos ou o não preenchimento dos critérios de residência.

Na resposta, Corine Cahen acrescentou ainda que durante a pandemia, entre 1 de abril de 2020 e 31 de maio 2021, 42 beneficiários do Revis viram o subsídio congelado durante três meses, dos quais dez por motivo grave.

