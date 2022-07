Saiba mais sobre o projeto do Governo que quer "promover justiça social".

Ajuda aos trabalhos de casa vai aliviar pais com dificuldades linguísticas

Diana ALVES

Melhor enquadramento dos alunos, apoio às famílias e troca de informação entre pais, educadores e professores. Já são conhecidos mais detalhes sobre o futuro dispositivo de ajuda aos trabalhos de casa, que deverá entrar em vigor em setembro de 2024.

O projeto do Ministério da Educação vai, entre outros aspetos, apoiar os pais com dificuldades linguísticas. Como já tinha sido anunciado, a tutela quer criar um dispositivo, que ajudará os alunos a fazerem os trabalhos de casa nas chamadas 'maisons relais' e outras estruturas de acolhimento extracurricular ('foyers scolaires'), assim como nos assistentes parentais.

Uma das iniciativas é a nova ferramenta online 'E-Bichelchen', uma espécie de diário digital da turma, que permite trocar informações sobre os trabalhos de casa do aluno. Os professores, educadores, pais e o próprio aluno podem aceder à plataforma e gerir, em conjunto, os trabalhos de casa.

A ideia é que o pessoal das estruturas de acolhimento extracurricular preste assistência ao aluno e o ajude a organizar o seu trabalho. Se a criança tiver dificuldades com determinada tarefa, o profissional ajuda-o a compreender melhor o exercício. No final, revê o trabalho com o aluno e, no caso de alguma dificuldade em particular, deve deixar uma nota no 'E-Bichelchen'.

Desta forma, professores e pais serão informados de eventuais necessidades em termos de apoio pedagógico suplementar.

O objetivo é que o mais tardar até setembro de 2024 os funcionários das 'maisons relais' e outras estruturas de acolhimento e assistentes parentais possuam as competências necessárias para o enquadramento das crianças. Para isso, vão começar a receber formação já a partir do próximo mês de setembro, dada pelo Instituto de Formação e Educação Nacional (IFEN).

Note-se que estes trabalhadores têm de ter pelo menos um 'diploma de fim de estudos secundários' (nível B1), assim como competências linguísticas em francês, alemão e luxemburguês.

Ministro quer "promover justiça social"

Em conferência de imprensa no início deste mês, o ministro da Educação, Claude Meisch, garantiu que um dos grandes objetivos da medida é a "promoção da justiça social". O ministério explica que, assim, todas as crianças terão acesso ao apoio necessário para realizarem os trabalhos de casa, incluindo aquelas que não têm, no domicílio, um local tranquilo para o fazerem, e também aquelas cujos pais não dominam as línguas do país e têm por isso dificuldades em ajudar os filhos.

"A ajuda aos trabalhos de casa deverá também aliviar as famílias e evitar a pressão e o stress em casa", garante o ministério, acrescentando que as crianças deverão assim deixar de ter trabalhos por fazer a partir do momento em que deixam os ateliers de tempos livres.

O ministro reconhece, no entanto, que "pode ser útil consolidar pontualmente as matérias ensinadas a escola através dos trabalhos de casa", mas frisa que "isso representa um grande desafio para inúmeras famílias que não têm as competências linguísticas ou o tempo necessário para acompanhar os filhos".

O ministério acredita que a nova estratégia permitirá também aproximar pais, educadores e professores, criando uma "verdadeira parceria educativa em torno da criança, na qual haverá uma troca de informação sobre a maneira como a criança fez os trabalhos de casa, as dificuldades que encontrou e a forma como pode ser ajudada".

O projeto de Claude Meisch será discutido esta semana na comissão parlamentar da Educação. O ministro da Educação será ouvido pelos deputados da especialidade na próxima quinta-feira, a partir das 8h.

