Um transporte entre Portugal e Luxemburgo pode custar 25.000 euros para não-membros.

Sociedade 4 min.

Air Rescue faz um transporte por semana entre Portugal e Luxemburgo

Diana ALVES É um valor que nada tem a ver com o coronavírus. Num ano "normal", o serviço de busca e salvamento aéreo Luxembourg Air Rescue (LAR) efetua, em média, um transporte por semana entre Portugal e o Luxemburgo.

Em plena pandemia e numa altura em que uma das equipas da Air Rescue já está em Portugal a dar apoio ao hospital de Évora no tratamento de pacientes graves com covid-19, a Rádio Latina quis perceber melhor como funciona o serviço que a associação presta aos seus membros. Uma opção que pode ser útil em situação de urgência.

A associação foi fundada há mais de 30 anos e tem hoje várias missões: integra o serviço nacional de emergência (112), participa em missões internacionais (como a que decorre atualmente em Portugal), assegura o transporte de órgãos e propõe também um serviço de fidelização a qualquer pessoa que viva no Luxemburgo ou na Grande Região, garantindo aos seus membros o transporte aéreo de emergência médica, gratuito, a partir do estrangeiro.

Para beneficiar deste serviço exclusivo aos membros, há três opções: a 'fidelização individual', que custa 65 euros (por pessoa e por ano); a 'fidelização familiar', que custa 115 euros (por família e por ano); e a adesão de empresas envolvidas na iniciativa de Responsabilidade Social das Empresas (RSE), cuja tarifa depende do tamanho e necessidades de cada entidade. Paga a anuidade e após o período de carência de um mês, os membros começam a beneficiar daquilo a que a Air Rescue chama de "repatriamento mundial gratuito em caso de emergência médica no estrangeiro".

Um transporte entre Portugal e Luxemburgo pode custar 25.000 euros para não-membros

Quem não for membro também pode recorrer ao serviço, seja a título privado ou através de um seguro. Mas, nestes casos, a viagem sai cara. O custo de um transporte entre Portugal e o Luxemburgo, por exemplo, ronda os 25.000 euros para não-membros, embora o valor varie consoante a localização geográfica exata do paciente, revelou à Rádio Latina Antje Voss, responsável pelo departamento de marketing e relações-públicas da Air Rescue.

Questionada sobre o número de transportes feitos entre Portugal e Luxemburgo, a responsável indica que a média é de um por semana. "Intervimos regularmente em Portugal ao longo de um ano 'normal', para evacuar membros da LAR ou para organismos de assistência com os quais trabalhamos", indica Antje Voss. "Regra geral, efetuamos mais ou menos uma missão por semana a partir de Portugal", acrescenta.

Ajuda do Luxemburgo a Portugal. Uma ponte de solidariedade contra a covid-19 Primeira equipa médica já está a trabalhar no Hospital de Évora e no domingo está previsto chegar uma segunda para reforçar o apoio.

E como funciona a organização do transporte? Em caso de acidente ou doença no estrangeiro, qualquer membro da LAR pode, a qualquer altura, ligar para a central telefónica da associação, operacional 24 horas por dia. "A partir da primeira chamada, os profissionais têm como missão apurar as circunstâncias do caso – diagnóstico, localização, dados pessoas do paciente e contacto do médico responsável no estrangeiro – de forma a propor rapidamente uma solução adequada".

Depois, as equipas médicas da Air Rescue entram em contacto com os médicos do local onde o paciente se encontra para decidir se é possível efetuar o transporte e dentro de que condições. Se o paciente precisar de cuidados intensivos, os aviões-ambulância da Air Rescue fazem o chamado bed-to-bed transfer, isto é, o transporte do hospital no estrangeiro para o hospital luxemburguês mais próximo do seu domicílio.

Mais fidelizações e operações mais complexas desde o início da pandemia

Questionada sobre o impacto da pandemia nas operações da LAR, Voss adianta que houve uma ligeira quebra durante o período de confinamento (entre meados de março e maio de 2020) devido à redução do número de pessoas a viajar para o estrangeiro. No entanto, desde o início da crise, os profissionais da associação foram fortemente solicitados, tendo sido realizado "um grande número de transportes de pacientes com covid-19 dentro e fora das fronteiras luxemburguesas", indica Voss sem revelar números concretos. Mas destaca que alguns desses transportes ocorreram em "condições extremamente difíceis".

Air Rescue distinguida pelo trabalho durante a crise covid-19 A Luxembourg Air Rescue (LAR) foi distinguida com o Prémio De Gaulle-Adenauer 2020 pelo trabalho transfronteiriço efetuado no âmbito da crise pandémica.

Além disso, a covid-19 teve um impacto direto no trabalho da associação. Em causa estão "missões muito mais complexas, que exigem um tempo de preparação muito mais longo do que em períodos normais". Sobre a evolução do número de membros nos últimos tempos, a organização – que se apresenta como a maior associação sem fins lucrativos do país – totaliza neste momento cerca de 183.000 membros, um número que se manteve relativamente estável nos últimos anos.

Embora não disponha ainda do balanço oficial, a Air Rescue fala numa "tendência ascendente do número de fidelizações", desde o início da pandemia. Antje Voss ressalta ainda que esta é "uma organização privada de utilidade pública financeiramente dependente do pagamento das quotas e donativos dos seus membros". Qualquer pessoa, membro ou não, pode apoiar a associação com donativos.



(Diana Alves, jornalista da Rádio Latina)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.