Ainda há pressão sobre homens que tiram licença parental

Há mais homens a pedir pedir a licença parental no Luxemburgo. Mas ainda há patrões com a mentalidade de que essa licença, que permite tomar conta dos filhos em casa, é só para as mulheres. Nenhum dos entrevistados pelo Contacto deu a cara. O medo ainda existe entre os trabalhadores.

Henrique de Burgo com Paula Cravina de Sousa

Guilherme e Filipe são nomes fictícios e Nuno "apenas nome próprio". Os três portugueses revelam as suas histórias, mas preferem manter a discrição da identidade e das empresas onde trabalham, ou trabalharam.

"Tenho dois filhos e nunca tirei a licença para o primeiro, porque fui aconselhado e intimidado pelo meu superior hierárquico direto a não tirar a licença. Primeiro, disse-me que não era normal os homens da empresa tirarem licença parental e, em segundo lugar, que não garantiria a minha recolocação no mesmo serviço quando regressasse", começa por contar Guilherme. As negociações com a empresa de Guilherme começaram em 2007, pensando no nascimento do primeiro filho, que viria a acontecer meses depois, em 2008.

"Eu era novo, tinha acabado de comprar uma casa e com um primeiro filho nos braços estava com medo de perder o trabalho, como é evidente. Foi complicado gerir porque ele disse-me: 'é ao teu livre arbítrio, mas...'". Guilherme estava mal informado e, por medo, acabou por não pedir a licença parental. Quando se apercebeu da realidade já era tarde demais, porque o filho já tinha mais de seis anos, perdendo direito à licença parental.

Guilherme está perto de entrar na casa dos 40 anos. Depois da lição adquirida com o filho mais velho quer "corrigir as coisas" e não repetir a "ausência de pai".



"Agora, vou tirar a licença com este segundo filho. Estou informado e vou fazê-lo porque é um direito e porque permite-me estar mais tempo com o meu filho. É nesta altura que ele mais precisa, uma fase em que está a formar o caráter e a fortalecer os laços familiares. No caso do mais velho, senti menos esses laços de ligação e foi com muito trabalho que consegui ir buscá-lo outra vez. Ele identificava-se muito pouco com o pai. Nessa altura eu trabalhava mais do que agora e a minha ausência notava-se. Foi muito difícil recuperar a ligação. Não quero que aconteça o mesmo com o segundo", desabafa Guilherme, que ainda trabalha na mesma empresa de prestação de serviços.



Nova lei é "grande sucesso"

Desde que a nova lei da licença parental entrou em vigor, a 1 de dezembro de 2016, há mais homens a pedir a licença (ver gráfico abaixo). Entre os homens, a taxa de beneficiários passou de 25%, em 2016, para 49%, em 2018. Um “grande sucesso”, elogiou na semana passada a ministra da Família, Corinne Cahen, em resposta a uma questão parlamentar do deputado do CSV, Marc Spautz, sobre esta matéria.

Guilherme espera agora “outra resposta” do seu patrão para engrossar a lista de beneficiários. Mas como a empresa poderá recusar a licença a meio tempo, o futuro é ainda incerto. “Se puder ficar a meio tempo, ótimo; se não for possível, temos de ver qual a melhor opção para todos. Mas não vou prejudicar a minha vida pessoal só por aquilo que o patrão acha ser correto. Vamos perder dinheiro, é certo, mas há momentos e valores que não se compram”, defende o imigrante português, que conhece outros casos de “estigma”, noutros setores de trabalho, como o da construção.

"A princípio não percebi que me estavam castigar"



Nuno não conhece Guilherme, mas é um desses casos. Trabalha como motorista de camiões numa empresa ligada à construção e no ano passado quis gozar a sua licença parental. O seu filho tinha então dois anos e Nuno optou por tirar seis meses, a tempo inteiro. “Não tirei logo porque não quis prejudicar o trabalho”, afirma.

Tudo correu bem até que regressou ao emprego. Nesse momento, o patrão comunicou-lhe que "não tinha trabalho" para ele. Acabou por "ficar sentado das 7h às 17h no parque de estacionamento da empresa". Nuno não percebia o motivo pelo qual não havia trabalho para ele. "As 'interim' [empresas de trabalho temporário] e os contratos a prazo servem para substituir o pessoal nestes casos, mas não para sempre", justifica. "A princípio não percebi que me estavam castigar", desabafa.

Foi apenas quando pediu para mudar de empresa (para outra do mesmo grupo) que o patrão lhe disse que "os patrões não gostam 'disso' [licença parental]". Foi então ao sindicato, mas pediam testemunhas. "Os meus colegas estavam a trabalhar, não podiam testemunhar", explica. Foi também "à Inspeção de Trabalho e das Minas (ITM), mas eles disseram que nada podiam fazer. Tinha de me dirigir ao sindicato". Nuno acabou mesmo por mudar de empresa, onde esteve depois por pouco tempo. Saiu e encontrou trabalho noutra firma.

Filipe trabalha no setor bancário e quando pediu a licença de seis meses, a tempo inteiro, para o filho mais velho, o chefe não pôs problemas. A licença acabou em janeiro de 2018 e quando Filipe regressou, teve uma surpresa desagradável. Foi transferido para outra agência. "Eles [patrões] não recusam, mas não são abertos às licenças, mesmo para as mulheres", conta a mulher de Filipe. "Há aquela pressão, porque ter crianças implica ter horários menos flexíveis. Não gostam de ter trabalhadores com crianças". Ao contrário do caso de Nuno, Filipe "não pensa tirar licença para o segundo filho". Se mudar de ideias, poderá tirar um dia por semana, "porque não quer correr o risco de voltar a mudar de agência".

Ministério da Família recomenda apresentar queixa

Confrontado pelo jornal Contacto sobre os problemas enfrentados por estes e outros trabalhadores na hora de decidir gozar da licença parental, o Ministério da Família recomenda apresentar queixa. "Cada progenitor pode fazer valer o seu direito na justiça. Além disso, uma diretiva europeia sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional está a ser finalizada, confirmando, entre outras coisas, o direito à licença parental. (...) Nesse período, o trabalhador está também protegido contra a demissão e os pais que se sentem discriminados têm a possibilidade de apresentar queixa junto do ITM", refere a responsável de comunicação do ministério, Stéphanie Goerens. Mesmo com queixas à ITM, o caso de Nuno revela que nada está garantido para os pais.



