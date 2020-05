Vídeo filmado num telemóvel serviu de prova do assassinato que aconteceu nos EUA.

Sociedade 6 min.

Ahmaud Arbery. O caso do jovem de 25 anos assassinado a tiro enquanto fazia 'jogging'

Ana B. Carvalho Um crime que quase passou despercebido, não fosse uma família dedicada e um vídeo que registou o momento ter sido partilhado na internet dois meses depois do assassinato. As redes sociais explodiram, o mundo exigiu justiça, correram-se maratonas e até artistas como Jay-Z, Alicia Keys, Yo Gotti e Meek Mill intervieram. Alegados culpados foram detidos passados dois meses do crime. Esta é a brutal história do assassinato de Ahmaud Arbery, de 25 anos, nos Estados Unidos da América.

No dia 23 de fevereiro de 2020, Ahmaud Arbery, um jovem afro-americano de 25 anos de idade, saiu de casa para mais uma das suas habituais corridas pelo bairro residencial Satilla Shores, a cerca de 15 minutos do centro da cidade de Brunswick, na Geórgia, Estados Unidos da América.



Ex-atleta de futebol americano, estava a praticar 'jogging', atividade que os amigos do jovem descreveram como algo habitual, quando foi interrompido por dois homens brancos numa carrinha. Segundo um relatório da polícia, o homem mais velho, Gregory McMichael, de 64 anos, chamou o seu filho, Travis McMichael, de 34 anos. Pegaram num revólver Magnum 357 e numa caçadeira, saltaram para uma carrinha de caixa aberta e começaram a seguir o jovem desarmado.

No vídeo, gravado com um telemóvel por um colega dos McMichael, que seguia atrás deles e que só foi partilhado dois meses depois do crime, vê-se Arbery a fazer 'jogging' numa rua residencial, passando depois pela carrinha dos McMichael, que estava parada.

É nesse momento que o filho, Travis McMichael, o condutor, e Arbery se envolvem numa luta, enquanto o pai se encontra armado na parte de trás da carrinha. Ouvem-se três tiros até que o jovem Ahmaud cai ao chão.

Logo após o caso, os homens não foram detidos nem houve levantamento de inquérito. Contudo, quando questionados pela polícia McMichael disseram apenas que estavam a perseguir o jovem desportista e dispararam porque pensavam que era um ladrão.

"Ahmaud Arbery não participou em nenhum crime, não tinha substâncias ilegais no seu sistema, ainda não estava armado e foi alvejado três vezes com uma espingarda à queima-roupa" confirmaram, este sábado, os advogados que representam a família da vítima.



Não se nasce racista, torna-se racista O infeliz caso do assassinato do jovem cabo-verdiano Giovani, em Bragança, do qual não se sabe ainda quem o matou e a totalidade das motivações dos criminosos, levantou uma onda de protesto em várias cidades de Portugal, Cabo Verde e da Europa.

Um funcionário do Gabinete de Investigação da Geórgia afirmou, na semana passada, que não existe qualquer plano para investigar os procuradores locais e as agências responsáveis pela aplicação da lei que não prenderam ou não apresentaram acusações contra os suspeitos, adiantou o jornal The Washington Post.

Porém, o Procurador-Geral da Geórgia, Chris Carr, disse ao mesmo jornal que iria analisar a forma como a investigação sobre o assassinato de Arbery "foi tratada desde o início". "A família, a comunidade e o Estado da Geórgia merecem respostas. Precisamos de saber exatamente o que aconteceu e vamos trabalhar incansavelmente com o Gabinete de Investigação da Geórgia, a comunidade de Brunswick e outros para encontrar essas respostas", prosseguiu.

McMichael, o homem mais velho, acabaria por ser detido semanas mais tarde. E de acordo com o jornal The New Yort Times, tinha sido polícia do condado de Glynn de 1982 a 1989, e posteriormente trabalhado como investigador no Ministério Público local, antes de se reformar no ano passado.



Na mesma reportagem, o jornal norte-americano explica que S. Lee Merritt, um advogado que representa a família do jovem Arbery, apelou a uma investigação federal dos direitos civis centrada não só nos homens que perseguiram Arbery, mas também no sistema judicial em geral. "É uma cidade pequena da América", disse o Sr. Merritt numa entrevista em abril.

"Aqueles condados, a comunidade policial de lá, conhece-se bem, reciclam os agentes entre si - é uma comunidade muito unida". Ao longo dos anos, os agentes da polícia do condado de Glynn têm sido acusados de encobrir alegações de má conduta, de adulterar uma cena de crime, de interferir numa investigação de um tiroteio da polícia e de retaliar contra colegas que cooperaram com investigadores externos, apurou o The New York Times.

A família de Ahmaud Arbery temeu que o caso, como tantos outros, caísse no esquecimento, principalmente devido às medidas de isolamento social no contexto da pandemia de covid-19.

Detenção ao final de dois meses

Gregory McMichael e Travis McMichael foram detidos na última quinta-feira, acusados de homicídio e agressão agravada. "É uma pena que tenham sido precisos mais de dois meses para prender os carrascos de Ahmaud Arbery, mas mais vale tarde do que nunca", disse o advogado da família, Benjamin Crump, em comunicado.



De acordo com documentos obtidos pelo The New York Times, um procurador que teve o caso durante algumas semanas disse à polícia que os perseguidores tinham "agido no âmbito do estatuto de detenção de cidadãos da Geórgia e que Travis McMichael, que detinha a espingarda, tinha agido em autodefesa".



Porém, o vídeo partilhado pelo advogado da família de Ahmaud nas redes sociais, levantou ondas não só nos Estados Unidos, onde o racismo é sempre um assunto da atualidade, mas também por todo mundo, que se insurgiu a partir das redes sociais e exigiu justiça.

Dois procuradores distritais locais tinham-se retirado do processo antes do Gabinete de Investigação da Geórgia ter sido chamado a intervir. A agência efetuou as detenções um dia após o início da sua investigação.

Segundo a Associated Press, Tom Durden, procurador distrital do circuito judiciário na Geórgia, solicitou que o caso fosse transferido para outro procurador com mais pessoal na sua equipa, dada a "dimensão e magnitude" da investigação. Segundo o New York Times, o pedido foi recebido positivamente tendo o caso sido transferido para um procurador distrital na área metropolitana do norte da Geórgia, Atlanta, a mais de 400 km de distância, notícia que, segundo a AP, foi bem recebida pela família de Arbery.

Crime de ódio

Donald Trump comentou à Fox News, no dia 9 de maio que esta era uma "situação muito perturbadora". O presidente norte-americano disse que o seu coração "está com os pais, a família e os amigos".

No domingo, dia 10 de maio, a empresa Roc Nation do artista Jay-Z publicou no Twitter uma carta aberta dirigida ao Governador da Geórgia, Brian Kemp, bem como às agências de aplicação da lei do mesmo estado. "Ele estava desarmado e inocente e foi vítima de um crime de ódio", lê-se. Além de Jay-Z, assinaram a cantora Alicia Keys, os rappers Yo Gotti e Meek Mill e dois advogados.

Segundo a BBC noticiou esta segunda-feira, o Departamento de Justiça dos EUA está a considerar a possibilidade de apresentar acusações de crimes de ódio federais pela morte do jovem afro-americano desarmado. Gregory McMichael e o seu filho Travis, que são brancos, estão a ser acusados de homicídio e agressão agravada por causa do tiroteio pelo Gabinete de Investigação da Geórgia.

#IRunWithMaud

Em jeito de homenagem têm sido publicados na internet vídeos e fotografias com a hashtag #IRunWithMaud registando corridas de 2,23 milhas (3,6km) para marcar o dia da morte do jovem Maud a 23 de fevereiro.



Apesar das medidas de confinamento em vigor, no dia 8 de maio, dia em que Arbery celebraria o seu 26º aniversário, milhares de pessoas uniram-se para "exigir justiça".



