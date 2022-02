Ah, os loucos anos 20

'Maus', livro premiado sobre o Holocausto, foi banido em escolas por conter violência e nudez... de um ratinho.

Hugo GUEDES PINTO "Maus", livro premiado sobre o Holocausto, foi banido em escolas por conter violência e nudez... de um ratinho.

"... e encontrámos com estas populações um grande número de livros, não contendo estes nada que não nos parecessem superstições e mentiras do demónio, pelo que os queimámos a todos, acto que para eles [os maias] constituiu motivo de grande aflição e tristeza".



Quem escrevia assim com toda esta desenvoltura em 1562 era o bispo Diego de Landa, encarregado pelo rei de Espanha de ajudar a espalhar a Boa Nova entre os (poucos) maias que conseguissem sobreviver à sangrenta conquista pelo homem branco. Os missionários católicos não estavam interessados em perder tempo a competir com o conhecimento ou as religiões milenares dos povos que iam encontrando, pelo que o mais eficaz era reduzi-los a cinzas. Não era uma solução original; já na China e na Roma antigas os déspotas tinham queimado as ideias discordantes da sua, de forma a obter ou consolidar o poder. Também não seria a última vez a ser utilizada. A queima de livros (desta vez, católicos) tornou-se um espectáculo recorrente, e encorajado pelo poder, na Inglaterra protestante dos séculos XVI e XVII. E depois, fatalmente, vieram os nazis.

Entre as muitas causas para a catastrófica ascensão ao poder dos sicários de Adolf Hitler está a capacidade que este demagogo extremo teve em explorar a sede de vingança provocada pela derrota na I guerra mundial, e os rancores crescentes dos alemães durante os "loucos anos 20": os Aliados divertiam-se em clubes de jazz, a Alemanha mergulhava no caos da hiperinflação e do desemprego. A 30 de Janeiro de 1933, Hitler tomava posse como chanceler. No dia seguinte, os editoriais acalmavam os desassossegados: que a diversidade da Alemanha clamava pela democracia, diziam. Que a ditadura nunca dominará um país de sábios, cientistas, escritores e filósofos, o país que inventou a imprensa, o país que conta com uma feira do livro desde 1454 (Frankfurt), "sempre orgulhoso da sua liberdade de pensamento e expressão".

As fogueiras começaram três meses depois. Kafka, Thomas Mann, HG Wells, Stefan Zweig, Albert Einstein... Tudo o que fosse considerado como desviante ao nazismo era queimado. É impossível saber quantas centenas de milhares de livros desapareceram, quantas ideias foram apagadas da história colectiva. A terra da filosofia tornou-se um poço de obscurantismo.

... e a História repete-se sempre, da segunda vez como farsa. Estamos outra vez nos loucos anos 20, em que uns pouquíssimos se divertem com foguetões e criptomoedas enquanto inflação e desemprego vão acelerando. Enquanto isso, nos EUA profundos... um pastor protestante da cidade de Nashville, no Tennessee, organizou na quarta-feira uma enorme queima de livros, na qual participaram dezenas de pessoas, incluindo crianças. "Temos o direito, constitucional e bíblico, de fazer aquilo que estamos a fazer! Tragam livros do Harry Potter e outros do género, que só promovem a feitiçaria". Os pedidos formais de proibição de livros em bibliotecas públicas dispararam nos últimos meses. No mesmo estado do Tennessee, a aclamada e premiada obra "Maus" – uma história contada na primeira pessoa sobre o Holocausto – foi banida de um agrupamento de escolas porque continha "violência" e "nudez... de um ratinho" (juro que é verdade).

Ah, mas não há aqui nada de especial, os Estados Unidos prezam muito a sua liberdade de expressão e pensamento. E as idiotices deles até nunca chegam à Europa. Sigam os nossos loucos anos 20!

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

