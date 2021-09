Romain Schneider, ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural, participou na reunião informal sobre agricultura e pescas que teve lugar de 5 a 7 de setembro em Brdo pri Kranju, Eslovénia.

Agricultura

Schneider defende desenvolvimento rural vantajoso para agricultores em encontro europeu

Segundo comunicado enviado às redações, os ministros europeus da Agricultura discutiram, nos últimos dois dias, o reforço do diálogo entre as zonas urbanas e rurais e os desafios específicos de cada Estado membro no domínio do desenvolvimento rural.



Romain Schneider salientou que uma política de desenvolvimento rural forte e diversificada é crucial para o desenvolvimento económico e social sustentável nas zonas rurais, especialmente porque no Luxemburgo, a sustentabilidade da agricultura é confrontada com desafios particulares tais como a pressão sobre a terra e a escassez de terra, a pressão económica e o aumento da população nos municípios rurais.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Rural, os caminhos curtos entre consumidores que vivem em zonas rurais e produtores agrícolas são propícios à criação de mercados locais para a agricultura e oportunidades a serem aproveitadas: "O sector agrícola precisa de consumidores e os consumidores precisam de produtores, é uma questão de criar parcerias "win-win" (ganho mútuo)".

Romain Schneider pretende continuar com as medidas de promoção em torno da produção agrícola, que já foram intensificadas no quadro do atual plano de recuperação. Outro ponto importante é o apoio a métodos de produção sustentáveis e eco-responsáveis.

Apoiar um sector agrícola forte e uma produção alimentar diversificada é da maior importância para o ministro, segundo aponta o comunicado. A fim de manter perspetivas a longo prazo para os agricultores, será necessário desenvolver a criação de emprego e serviços, bem como a oferta educacional e social nas zonas rurais. A política de desenvolvimento rural é implementada através de vários instrumentos europeus e nacionais. Neste contexto, o desenvolvimento de projetos dinâmicos no âmbito da Iniciativa LEADER (Linking Actions for the Development of the Rural Economy) provou ser "particularmente bem sucedido", lê-se.

