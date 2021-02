Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura portuguesa, em entrevista ao Contacto ,revela o envelope financeiro europeu destinado à agricultura portuguesa. Quanto à reforma da Política Agrícola Comum (PAC) é urgente concluir o processo.

Agricultura portuguesa recebe 350 milhões de euros da UE

Quais as prioridades da Presidência portuguesa da União europeia?



A presidência portuguesa para o Conselho da Europa definiu três orientações estratégicas. A primeira é “Tempo de agir” precisamente porque enfrentamos uma crise sem precedentes na nossa história coletiva e temos que recuperar a União Europeia, com base nas oportunidades que a transição climática e digital apresentam, seja por via da redução das emissões gasosas, seja por via da transição energética, seja por via do Pacto Ecológico Europeu, seja por via dos dados e da conetividade.

A segunda tem a ver com o pilar social onde queremos dar corpo a uma estratégia que permita que esta transição seja justa e inclusiva e que, ao recuperarmos da crise, possamos promover a convergência, a solidariedade, a coesão dentro da União Europeia. E, de facto, se havia dúvidas em relação à importância do projeto europeu para enfrentar situações difíceis, tais como aquela em que nos encontramos, elas foram todas dissipadas.

Na terceira queremos garantir a autonomia estratégica da Europa, seja por via de um mercado comum aberto, que cumpra padrões sociais, laborais, ambientais, de segurança, seja por via de uma estratégia de industrialização ou “re-industrialização” das cadeias de valor. É preciso sair desta crise com PME’s mais robustas, para termos melhores redes de inovação, investigação e desenvolvimento, acesso ao mercado mais justo e equitativo e reforçar a presença da Europa no mundo.

Nesta base, definimos ações para uma Europa mais resiliente onde queremos a modernização das políticas, nomeadamente a agrícola, um reforço da suficiência alimentar e sustentabilidade das cadeias alimentares, reduzindo a dependência externa. A agricultura tem um papel fundamental para termos uma Europa mais verde, com a implementação do Pacto Ecológico europeu, para uma recuperação económica sustentável e também ambiental pois pretendemos ser o primeiro continente a atingir a neutralidade carbónica em 2050.

Na agricultura, destacam-se estas linhas de ação, embora nos cruzemos com as restantes, seja no domínio da Europa Digital, da Europa Social ou da Europa Global, por via dos acordos comerciais vigentes e que têm que ser valorizados, e daqueles que ainda não estão fechados e terão que ser trabalhados para ir ao encontro dos requisitos que a UE exige, seja por via do respeito das condições laborais, seja por via do respeito dos ecossistemas e recursos naturais.

Quais as prioridades para a agricultura?

Tendo feito já referência à Europa mais Resiliente e mais Verde, da agenda setorial destacamos quatro prioridades. Primeiro, conseguirmos, durante este semestre, em concreto, criar condições para ter o acordo político entre o Conselho, a Comissão e o parlamento europeu em relação à reforma da PAC, até à primavera, de forma a que possamos aumentar a resiliência do setor em resposta a crises como esta, mas também reforçar, de forma estrutural, o sistema agro-alimentar europeu. Para isso queremos garantir o rendimento aos agricultores e a viabilidade das explorações agrícolas e preços justos ao consumidor.

A segunda prioridade é o desenvolvimento rural como forma de combater o abandono e o despovoamento. Promover nas zonas rurais o desenvolvimento económico, fixando pessoas, promover a renovação geracional na agricultura, importante em toda a Europa, para prevenir as catástrofes naturais, nomeadamente no nosso país em concreto e na bacia mediterrânica os incêndios; e, para fazer face àquilo que são as exigências do Pacto Ecológico Europeu, termos uma produção de alimentos mais consentânea com aquilo que são os efeitos e a adaptação necessária às alterações climáticas, à conservação da biodiversidade, à recompensa da gestão dos serviços dos ecossistemas. Termos uma produção que queremos que seja cada vez mais sustentável e ligada a práticas de agricultura biológica.

Uma terceira prioridade é o reforço da segurança alimentar e da sustentabilidade das cadeias de abastecimento. Durante este ano de pandemia conseguimos garantir a resiliência das cadeias de abastecimento. Mas temos que ir mais longe. Por isso, daremos especial atenção à estratégia “Do prado ao prato”, para promover a segurança dos alimentos, tendo por base o bem-estar e a saúde animal, muita na lógica do programa “Uma só Saúde” para promover também o bem-estar e a saúde dos cidadãos europeus. Ao mesmo tempo, com isso, queremos fazer uma gestão ativa e sustentável dos recursos. Por outro lado, a fitosanidade também está em agenda para dar corpo a uma discussão sobre o controlo biológico em complementaridade ou em substituição da luta química na proteção das plantas. Portanto, é todo este trabalho que nos encontramos a fazer.

A quarta prioridade da nossa agenda estratégica tem a ver com a Inovação na agricultura e a digitalização do setor, tendo por base aquilo que sabemos do ponto de vista dos dados e da informação, promovendo processos inovadores. Com as tecnologias de informação e comunicação e a agricultura de precisão podemos ter um melhor uso dos recursos, do solo e da água, na atividade agrícola e fixarmos a população, aumentando o rendimento e gerindo melhor os nossos recursos naturais.

Esta é a nossa agenda e entendemos que este é o “tempo de agir”! Estamos empenhados e a mobilizar todos os esforços para a sua boa concretização.

A reforma da PAC é um dos dossiers mais importantes, acha que a terá concluída na primavera tal como anunciou como meta?

Sim. Começámos as negociações nesta presidência, na sequência do que vinha a ser feito pela presidência alemã, depois do acordo que conseguimos do Conselho em outubro, um acordo geral de princípio que esteve na base das discussões que se iniciaram, durante o mês de novembro, tanto técnicas como políticas, ao nível dos trílogos. No entanto, já fizemos um trílogo de cada um dos dossiers, reuniões que correram bem. A nossa expetativa é que efetivamente possamos avançar. Todos temos que ter consciência de que se atrasarmos mais esta reforma isso vai fazer com que não sejamos capazes ou que teremos mais dificuldades em ter planos estratégicos consentâneos com o que é a ambição europeia de termos uma arquitetura mais verde, garantindo o rendimento, uma produção sustentável do ponto de vista económico, social e ambiental a partir de janeiro de 2023. Portanto, queremos muito ter condições para isto mesmo. Existem, de facto, ainda assuntos pendentes, nomeadamente no que diz respeito à arquitetura verde, mas estamos convictos que são situações que, com o compromisso de todos, são ultrapassáveis. Há três anos que a Comissão apresentou esta reforma da PAC e, portanto, já passou muito tempo e não podemos perder mais tempo, porque também temos que dar previsibilidade aos agricultores para fazer face a este novo modelo, no qual acreditamos que é possível fazer mais e melhor pela agricultura, mas também pelos ecossistemas e, no fundo, para dar melhores respostas aos cidadãos europeus. Conscientes que se isto não acontecer vamos hipotecar esta oportunidade de podermos, de facto, permitir a transição para uma política agrícola mais modernizada, onde claramente estes princípios estão subjacentes. E, se não concluirmos a reforma em tempo(útil), os Estados-membros não terão condições para desenvolver os seus planos estratégicos em tempo (útil) e negociá-los com a Comissão Europeia, para os implementar a partir de janeiro de 2023.

Alguns ambientalistas consideram que a reforma da PAC coloca em causa alguns dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu. Há esse risco?

Não me parece que tenhamos esse risco. A Comissão acompanhou e continua a acompanhar a construção de todos estes instrumentos. Aliás, no âmbito do Pacto ecológico europeu, foi materializada também a estratégia do “Prado ao Prato” e, portanto, a Comissão faz parte desta negociação e claramente todos nós o que queremos é ter uma política agrícola sustentável, e quando falamos de sustentabilidade falamos da questão ambiental e o agricultor é o primeiro a querer garantir a biodiversidade, a disponibilidade da água e dos solos para podermos corresponder verdadeiramente a produção. Porque sem estes fatores não conseguimos produzir. Nós temos problemas sérios que decorrem das alterações climáticas para os quais temos que ter respostas para mitigar e para nos adaptar a esta matéria. Temos, de facto, condições de exigência para poder fazer face àquilo que sabemos que é uma situação que queremos evitar que é que a temperatura global aumente de tal forma que impeça o desenvolvimento de atividade biológica, onde nós próprios ficamos comprometidos e temos que trabalhar nesse sentido. Mas não nos podemos esquecer que a Política Agrícola Comum foi criada no pós-guerra para garantir que a Europa era capaz de ter alimentos em qualidade e quantidade para alimentar a população. A população mundial está a aumentar, portanto, vamos ter necessidade de aumentar a produção e por isso temos que estar ainda mais atentos aquilo que são as utilizações dos recursos naturais que são escassos e que tendem a ter fim. Portanto temos que ter esse papel. Mas não nos podemos esquecer que tudo isto tem uma componente económica, que importa valorizar. É preciso garantir a viabilidade das explorações agrícolas, sob pena de - se isso não acontecer - termos o abandono dos territórios, o seu despovoamento, o abandono das zonas rurais e, portanto, temos que ter uma gestão ativa do território consentânea com isto mesmo. Não nos podemos esquecer que a política pública serve as pessoas e as pessoas têm todas estas dimensões associadas, ambiental, económica, a componente social fundamental do bem-estar, da saúde, do emprego, para garantirmos que a política pública é, de facto, eficaz.

O sector agrícola europeu provou que é capaz de responder às necessidades num cenário de pandemia?

O que todos nos vimos é que o sector agrícola foi capaz de se adaptar, de se inovar e criar condições para fazer face a condições de extrema emergência, seja do ponto de vista da produção, seja do ponto de vista da distribuição. Releva para isto aquilo que foram os corredores verdes, criados entre Estados-membro para facilitar o transporte de mercadorias e de trabalhadores, o que é muito importante. Importa sublinhar que a política agrícola comum e os seus instrumentos financeiros permitiram acompanhar e dar previsibilidade aos agricultores para fazerem face a uma diminuição de procura. Os próprios agricultores utilizando essas ferramentas foram capazes de encontrar novos mercados, novos consumidores. Por exemplo, aumentou o comércio eletrónico e aumentaram as exportações, dentro do quadro das exportações da Europa e em Portugal também no complexo do agro-alimentar, mas numa percentagem superior em relação aos bens agrícolas. Esta crise vem demonstrar que o setor é dinâmico, resiliente e com uma capacidade de adaptação a situações como estas e temos que valorizar isso mesmo e dotar a PAC dos instrumentos de política pública que alavanquem esta resiliência e que desenvolvam mecanismos para ultrapassarmos as debilidades estruturais e que também se encontre aqui a oportunidade de fazer melhor.

Da bazuca europeia qual o montante destinado ao setor agrícola?

Em termos globais, este será o maior pacote de medidas de estímulo alguma vez financiado pelo orçamento da União Europeia, num total de 1,8 biliões de euros, para ajudar a reconstruir a Europa, no pós-COVID-19, criando uma Europa mais verde, mais digital e mais resiliente.

Portugal poderá aceder a um envelope financeiro sem precedentes em períodos idênticos, que atingirá os 50 mil milhões de euros (M€) em subvenções (a fundo perdido), a que poderão somar-se previsivelmente cerca de 14,2 M€ na modalidade de empréstimos. Para a agricultura portuguesa estão previstos 354 milhões de euros.

Como é que funciona a estratégia do “Prado ao Prato”?

A estratégia do “Prado ao Prato” foi apresentada na Comissão Europeia e com base nisso iniciou um diálogo estruturado com cada Estado-membro para fazer uma avaliação do “estado da arte”. Qual é o ponto de partida em relação às matérias que ali são desenvolvidas, por cada um dos Estados-membros, seja na utilização de fito-fármacos, no uso eficiente da água, ou nos fertilizantes. Ou seja, todas as componentes ligadas à produção agrícola e à saúde. No fundo, o que se pretende garantir é que desde a produção até à mesa do consumidor, os produtos promovam a saúde dos consumidores. Portanto, o desenvolvimento dessa estratégia para já ainda é só meramente indicativa, mas cada um dos Estados-membro com base nesse diálogo vai construir as suas linhas de intervenção para poder melhorar as suas condições de base, para ir ao encontro dos objetivos que estão em cima da mesa, relativamente a estas matérias, por exemplo na redução da utilização de fitofármacos, na redução de fertilizantes químicos e para promover o uso de formas mais orgânicas. Para já ainda não há letra da lei, mas ainda só como orientação através da estratégia do Prado ao Prato. Mas cada um dos Estados-membros tem condições diferentes e é nessa diferença que cada um vai construir os seus planos estratégicos para poder implementar nos próximos sete anos.

Quais são as prioridades para o sector agrícola português?

Basicamente vamos querer fazer isto mesmo. Tendo por base a inovação e o desenvolvimento tecnológico, queremos criar condições para fazer uma transição para uma produção sustentável e baseada numa arquitetura mais verde, mais consentânea com o respeito dos ecossistemas e a biodiversidade dos recursos naturais. Mas que, ao mesmo tempo, garanta a viabilidade das explorações, o rendimento aos agricultores e com isso possamos ser capazes de promover esta transição justa, em que ninguém fica para trás e que os alimentos chegam à mesa dos consumidores a preços igualmente justos. Portanto, queremos criar condições para que isto aconteça e tendo este pano de fundo temos uma agenda ()a dez anos, que apresentámos em setembro passado, onde queremos efetivamente promover os territórios, nomeadamente os territórios rurais com uma gestão mais ativa dos mesmo territórios, envolvendo todos os agentes, experimentando as cadeias curtas, a ocupação com agricultura biológica. Queremos aumentar o rendimento dos agricultores, queremos aumentar a dotação orçamental para investigação e desenvolvimento tecnológico, associada ao setor. Aliás, estamos a propor no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência um envelope financeiro de 93 milhões de euros para fazer face a esta digitalização da agricultura, em Portugal. Porque também queremos promover junto dos cidadãos portugueses a adesão à dieta mediterrânica em maior escala.

Claramente tendo por base os objetivos que nos propomos em relação a esta agenda a dez anos, o nosso plano estratégico enforma isto mesmo cruzando, não só as orientações nacionais, mas cruzando-as com os nossos compromissos europeus através da estratégia do “Prado ao Prato”, do Plano Ecológico Europeu, mas também muito enformado naquilo que são os programas nacionais e mundiais. Por exemplo, no programa “One Health”, “Uma só Saúde” ou nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Em termos concretos, o que é que significa a digitalização da agricultura?

Nós desenvolvemos, para Portugal, uma rede de inovação. Selecionamos dentro do ministério da Agricultura 24 Pólos de Inovação que já existiam, mas estavam desarticulados, obsoletos, com falta de recursos humanos e sem uma estratégia de articulação. O que queremos fazer é com base nesses recursos que temos criar uma rede consistente, coerente, com quadros altamente qualificados, com equipamentos de ponta para dar resposta à inovação, ao desenvolvimento tecnológico, à produção de conhecimento e à sua transferência para a agricultura, tendo por base, não só os recursos do ministério, mas também os recursos que existam, sejam eles públicos ou privados, no domínio da investigação, do desenvolvimento tecnológico para podermos ter uma cadeia a trabalhar no sentido de operacionalizar essa estratégia. Posso dar-lhe um exemplo. Temos um problema que é um passivo ambiental que são os efluentes pecuários, que para além de terem sítio de tratamento, sabemos que são um dos contribuintes para aumentar os gases com efeito de estufa. Nós no âmbito da agricultura circular, temos que encontrar forma de pegar neste efluente, tratá-lo ou sozinho ou incorporando outros subprodutos da agricultura transformá-lo em composto orgânico que pode ser utilizado como fertilizante.

Outro exemplo é a tele-gestão, seja por via remota, inclusivamente por via de satélite, dos sistemas de rega, os sistemas de monitorização e de eficiência do uso da energia, a produção de energia alternativa, a recolha e tratamento de dados dos cadernos do campo para podermos, sempre, fazer a monitorização, o acompanhamento da atividades agrícolas, seja por via da utilização dos recursos, seja por via da produção e depois o escoamento disso mesmo.

Queremos na era dos dados contribuir, também, desde a produção até ao consumo para que possamos ter uma forma de organizarmos todos este trabalho para podermos, a todo o tempo definir a política pública em função disso mesmo. Daí também termos como objetivo reorganizar o próprio ministério e estamos neste momento a criar o Portal Unico da Agricultura para facilitar e tornar mais transparente e rápida a relação entre os organismos com quem o agricultor se tem que relacionar para poder facilitar o trabalho e torná-lo mais expedito.

Temos o problema da subrepresentação das mulheres na política europeia, o que poderia ser feito para aumentar a percentagem de mulheres em cargos políticos? Sei que é um exemplo dessa participação...

Eu posso inclusivamente partilhar que, em 2005, quando fiz parte pela primeira vez de uma lista autárquica, embora não fosse obrigatório a lista das quotas, o partido pelo qual estava a concorrer e aquela câmara (Abrantes) em concreto quis cumprir esse requisito e eu, por via disso mesmo, acabei por ocupar o lugar de vereadora. Isto não quer dizer que não tivesse oportunidade de assumir a função pública, mas o que é facto é que a lei da paridade trouxe esta possibilidade. Posso dizer que, por princípio, não concordo com a lei da paridade e com as quotas mas também sei o quão difícil é nós (mulheres) podermos firmar num mundo global, ainda muito masculino, sem ser por isso mesmo. As declarações do presidente da Organização dos Jogos Olímpicos, acerca das mulheres, escandalizaram o mundo e são bem o reflexo do que em muitas culturas ainda acontece. Felizmente, o continente europeu já tem uma postura diferente e hoje as mulheres têm um papel de liderança e assumem esta mesma liderança com a sua capacidade de trabalho e de liderança para poderem dar um contributo para este nosso futuro coletivo. Tenho para mim que homens e mulheres são diferentes, se complementam, e por isso mesmo todas e todos temos o nosso lugar e temos que ter oportunidade de podermos mostrar aquilo que cada um e cada uma pode disponibilizar para este nosso projeto coletivo.

