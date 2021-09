A limitação das colheitas combinada com uma forte procura já provocou o aumento dos preços de mercado.

Colheitas no Luxemburgo severamente afetadas pelo mau tempo

A limitação das colheitas combinada com uma forte procura já provocou o aumento dos preços de mercado.

O ano prometia ser produtivo, mas a ausência de sol e o acrescento das cheias afetaram negativamente os rendimentos do trigo, colza e outras aveias. As notícias não são animadoras.

As conclusões da colheita de 2021 foram discutidas esta segunda-feira, 13, durante a visita do ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural, Romain Schneider, à cooperativa BAKO, em Hosingen, onde se reuniram vários representantes do setor. Schneider prometeu ajuda rápida para as empresas afetadas pelas cheias, bem como pagamentos antecipados para empresas cuja existência foi ameaçada pelas inundações.

A safra de grãos de 2021 acabou por ser uma desilusão para produtores e coletores de grãos em termos de quantidade e qualidade. Tanto o ministro quanto os representantes do setor agrícola falavam de uma qualidade variável, por vezes reduzida, das quantidades de grãos colhidos, já que a colheita era constantemente interrompida por causa das chuvas e avançava lentamente. Na primeira semana de setembro, a colheita de grãos não estava completamente terminada em nenhum lugar do país.

Após três anos demasiado secos, os 1.872 agricultores esperavam melhores resultados no verão de 2021. "Em junho, o prognóstico era promissor, estávamos mesmo a falar de colheitas recordes", relata Gunter Mertes na altura de fazer o balanço desta segunda-feira.

Mas o verão veio demasiado fresco, o sol esteve ausente por muito tempo e ainda surgiram as cheias. O resultado, segundo Steve Turmes (LSG), Klaus Palzkill (De Verband) e Günther Mertes (BAKO SC), traduziu-se em perdas significativas.

Segundo comunicado enviado pelo ministério às redações, o teor de óleo de colza, por exemplo, estava "abaixo do normal", de modo que os produtores foram obrigados a colocar "muitos lotes" de volta à secagem. As perdas de rendimento ascendem a 10% para o trigo mole, enquanto que para as leguminosas é "um fracasso total".

Cerca de 40% dos alimentos cultivados não são consumidos Os países da Europa, América do Norte e Estados industrializados da Ásia contribuem com 58% destas perdas verificadas nas colheitas agrícolas mundiais.

"Os rendimentos de trigo, centeio, cevada e aveia estão também abaixo da média a longo prazo", disse Steve Turmes, gestor desta produção. Devido ao tempo húmido, os agricultores tiveram de "cobrir os lotes para manter a germinação", disse a declaração, impedindo-os de recuperar sementes suficientes para produzir novas sementes. Matéria delicada à medida que os consumidores luxemburgueses vão comprando cada vez mais produtos locais. Romain Schneider, ministro da Agricultura, assegurou também que esta produção regional "continuará a ser apoiada", sem mais esclarecimentos.

Uma forte procura e uma restrição da oferta já estão a fazer subir os preços de mercado, de acordo com o ministério. E se este aumento permitir aos produtores "compensar a fraca colheita", de acordo com o comunicado de imprensa, terá contudo consequências negativas para os criadores de animais que verão aumentar o custo da alimentação.

O ministro da agricultura fez uma avaliação positiva do rendimento das forragens pratenses, que foram no entanto as mais afetadas pelo mau tempo em julho, e anunciou uma colheita de milho tardia mas "promissora". Espera-se que os rendimentos deste cereal amarelo sejam "mais elevados do que os de 2020".

Segundo o comunicado, Romain Schneider também discutiu os danos à agricultura causados ​​pelas cheias e enfatizou que o inventário foi concluído e os danos à agricultura totalizam 1.650.000 euros. Várias colheitas foram danificadas em cerca de 820 hectares de terras agrícolas, incluindo 2,5 hectares de hortaliças e 2 hectares de vinhas. O ministério garante que os danos são administráveis ​​e promete ajuda rápida para as empresas afetadas, bem como pagamentos antecipados para empresas cuja existência foi ameaçada pelas inundações.

