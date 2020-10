Chama-se Nesat Bego e é o agressor sexual mais procurado do Luxemburgo.

Agressores sexuais na mira da Europol. Um deles cometeu crimes no Luxemburgo

Diana ALVES Chama-se Nesat Bego e é o agressor sexual mais procurado do Luxemburgo. Bego, 42 anos, nacionalidade kosovar, foi condenado a cinco anos de prisão no Luxemburgo por exploração sexual de crianças e pornografia infantil.

O nome, a fotografia e algumas informações sobre o crime cometido por Nesat Bego aparecem esta terça-feira em destaque no site da Europol, no âmbito de uma nova campanha que a agência europeia de polícia lança hoje em vários países europeus, incluindo o Luxemburgo. O objetivo da iniciativa é localizar os agressores sexuais mais perigosos da Europa.

Durante o próximo mês, a plataforma vai divulgar fotos e informações sobre suspeitos e condenados por agressões sexuais, com a polícia de vários países a pedir a ajuda do público para localizar estes fugitivos. Cada país selecionou aquele que considera ser o fugitivo mais perigoso da sua lista dos mais procurados, tanto suspeitos como condenados por crimes sexuais que são objeto de mandados de captura europeus.

É o caso de Nesad Bego, cujo crime pelo qual é procurado remonta a 3 de fevereiro de 2016, no sul do Luxemburgo. A Europol descreve o caso como "assédio sexual com violência e ameaças contra uma criança menor de 11 anos de idade". Segundo as autoridades, o agressor não compareceu em tribunal tendo sido condenado a cinco anos de prisão. O mandado de captura foi emitido no final de 2019. Bego fala francês e albanês, sendo que as autoridades consideram "altamente provável" que tenha abandonado o Luxemburgo.

Foto: Europol

A fotografia do fugitivo pode ser consultada no site eumostwanted.eu. Informações de qualquer tipo podem ser enviadas anonimamente através do próprio site ou pelo e-mail fast.lux@police.etat.lu. Note-se que, na União Europeia, a polícia regista um crime sexual a cada dois minutos, em média, segundo a Europol. As principais vítimas são mulheres e crianças.

(Com Agência Lusa)

