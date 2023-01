Caso aconteceu na sexta-feira passada, no campo da Jeunesse, clube de Esch.

Esch-sur-Alzette

Agressão mortal no campo da Jeunesse aconteceu durante um treino dos infantis

Diana ALVES

Um desentendimento entre um homem e um treinador deverá ter estado na origem da agressão com arma branca na sexta-feira, no campo da Jeunesse Esch, que fez uma vítima mortal.

O ataque ocorreu durante um treino da secção de infantis do clube de futebol de Esch-sur-Alzette, de acordo com o jornal Le Quotidien.

Em comunicado no sábado, o Ministério Público dava conta de um "incidente com uma arma branca num campo de futebol, em Esch-sur-Alzette". O homem que viria a morrer terá agredido verbal e fisicamente treinadores e jogadores, acabando por ser neutralizado por membros do clube.

Segundo as autoridades, terá sido nesse momento que sofreu ferimentos graves, aos quais acabou por não resistir.

Em declarações prestadas no domingo ao Le Quotidien, o presidente da Jeunesse, Marc Theis, pronunciou-se sobre o caso, adiantando que o homem não pertencia ao clube e que em nenhum momento, os jovens estiveram em perigo. "Nenhum [jovem] ficou ferido", garante Theis.

O dirigente desportivo diz ainda que o agressor não tinha intenção de agredir as crianças, mas atacou um dos treinadores. As razões que o terão levado a fazê-lo não são conhecidas.

De acordo com o Ministério Público no sábado, uma pessoa foi detida e entretanto ouvida por um juiz de instrução. O caso está a ser investigado.

