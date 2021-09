O pai de Britney Spears foi retirado da tutela judicial com a qual controlava a vida da sua filha há 13 anos, decidiu um tribunal de Los Angeles.

Sociedade 14 1 3 min.

#FreeBritney

Agora, sim. Britney Spears está finalmente livre da tutela do pai

Lusa O pai de Britney Spears foi retirado da tutela judicial com a qual controlava a vida da sua filha há 13 anos, decidiu um tribunal de Los Angeles.

O polémico acordo, que a princesa do pop considerava "abusivo", foi decretado em 2008 depois de Britney ter atacado um paparazzo num posto de gasolina, tendo resultado na entrega a Jamie Spears do controlo financeiro e pessoal da cantora. A decisão surge depois de uma audiência em Los Angeles, em que uma juíza determinou a suspensão da tutela de Jamie Spears sobre a filha, que há muito se opunha ao controlo do pai.

De acordo com o Guardian, a juíza Brenda Penny ordenou a suspensão da tutela com efeito imediato, considerando que a "situação atual não é sustentável" e que estava a criar um "ambiente tóxico" para a família.

Isto não significa, porém, que o regime de tutela sob Spears tenha terminado. A juíza ordenou que um contabilista oficial seja o tutor temporário, apesar do advogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, ter pedido que o regime termine num prazo de 30 a 45 dias em prol do bem estar da cantora. "Esta tutoria pode e deve ser encerrada e terminada no imediato — de preferência neste outono. Britney Spears merece que o seu pai sai da sua vida enquanto tutor", defendeu.

Em fevereiro, a vida de Britney Spears voltou à esfera pública com o lançamento do documentário “Framing Britney Spears”, focado na trajetória da cantora norte-americana, incluindo os momentos de maior popularidade e os acontecimentos que levaram a que a sua vida passasse a ser controlada pelo pai.

Meses depois, cantora solicitou judicialmente o fim da tutoria que durava desde 2008. O pedido foi feito durante uma audiência em Los Angeles (Califórnia), 13 anos depois de ser instituída a tutoria que Spears considerou ser "abusiva". "Esta tutoria está a fazer-me mais mal do que bem. Mereço ter uma vida", vincou a cantora norte-americana, durante uma longa e emocionada chamada telefónica.

Na sequência do documentário, tornaram-se virais movimentos para pedir a “libertação” da artista do controlo do pai (“#FreeBritney”) e para levar a que quem a criticou e julgou, na altura, viesse agora pedir desculpa.

14 Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP Fãs da cantora à porta do tribunal em Los Angeles. AFP

Na passada sexta-feira, entretanto, saiu novo documentário do jornal The New York Times demonstrando com ainda mais detalhe o que se passava na vida dos Spears. Denominado "Controlling Britney Spears" ("Controlando Britney Spears"), o filme revela que Jamie Spears instalou equipamentos escondidos de vigilância no quarto de Britney para ouvir as suas conversas.

"Isso realmente lembra-me alguém que está na prisão", disse um ex-funcionário de uma empresa de segurança aos autores do documentário. Esta semana, os advogados da cantora disseram que o documentário revela "uma invasão chocante e inconcebível da privacidade de sua filha adulta", por parte de Jamie Spears, que negou ter feito vigilância ilegal.

Outro documentário, "Britney vs. Spears", da Netflix, lançado esta terça-feira, observa que Britney tentou por duas vezes contratar o seu próprio advogado no início da guarda, mas que isso lhe foi negado.

A cantora conseguiu finalmente nomear Rosengart como seu advogado em julho e, em agosto, o seu pai entrou com uma petição para encerrar a tutela da cantora. Embora tenha admitido que a filha "acredita que pode cuidar da própria vida", ele continuava como seu tutor.

No dia 22 deste mês, Britney pediu a uma juíza o fim da tutela para que ela possa se casar com Sam Asghari, com um acordo pré-nupcial. Spears e Asghari conheceram-se em 2016, quando estrearam o videoclipe do seu single "Slumber Party".

A cantora tem dois filhos com o seu primeiro ex-marido, o rapper Kevin Federline, e teve um breve casamento em Las Vegas com seu amigo de infância Jason Alexander. Esta união foi anulada após apenas 55 horas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.