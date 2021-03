Até ao final da semana o Luxemburgo volta a ter dias gelados com aguaceiros de neve, mais típicos do inverno do que da primavera que está a chegar.

Agora é o frio da Islândia que traz temperaturas negativas

Paula SANTOS FERREIRA Até ao final da semana o Luxemburgo volta a ter dias gelados com aguaceiros de neve, mais típicos do inverno do que da primavera que está a chegar.

Dias de frio a que se seguem dias de calor, e vice-versa. Em sete dias, as temperaturas chegaram a subir 20 graus, passando de valores negativos para positivos. Tem sido assim a meteorologia no Luxemburgo desde fevereiro, onde já houve dias de frio polar que veio da Sibéria e dias de calor provocados pela massa de ar quente chegada de África.



“Desta vez são os ventos frios do norte da Europa que transportam até ao Grão-Ducado a massa de ar frio desde a Islândia e a Escandinávia”, explica ao Contacto Francisco Rodrigues, especialista em meteorologia e cofundador da empresa de análises e previsões meteorológicas Bestweather.

A partir de hoje e até ao dia 22 de março, sensivelmente, os termómetros voltam a descer até valores negativos, preveem o Meteolux e o meteorologista português. Nestes dias há ainda a possibilidade de cair “aguaceiros de neve e granizo”, diz este geógrafo físico e cientista do ambiente.

Esta noite de terça-feira as mínimas são de 2 graus positivos, mas vão começar a descer. Quarta-feira descem até 1 grau celsius positivo, quinta-feira entram no -1º grau e sábado e domingo atingem os -5º graus, como mostram os mapas do Instituto de Meteorologia do Luxemburgo.

“Nos próximos dias as temperaturas vão descer para valores mais típicos de janeiro do que de março”, declarou ao Contacto Francisco Rodrigues, que também gere a página de facebook Bestweather. É já no dia 21 de março, próximo domingo, que começa a primavera, mas se as previsões estiverem certas, a chegada da estação terá de ser celebrada com agasalhos.

Tal como em fevereiro ainda durante este março, “prevê-se que estas variações de temperatura ocorram no hemisfério norte, com mais dias frios a que se seguem dias de calor, com uma diferença significativa de temperatura e “possibilidade de situações de tempo adverso”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.