Agora é mais fácil aderir ao programa de integração de imigrantes

Diana ALVES

Assinar o Contrato de Acolhimento e Integração (CAI) ficou mais simples.



O portal MyGuichet tem agora disponíveis dois novos serviços administrativos que facilitam a assinatura daquele programa voluntário de integração destinado as residentes não-luxemburgueses.

Um dos serviços permite marcar uma reunião individual com um funcionário do Ministério da Família, na qual o interessado é informado sobre o programa, podendo, nessa ocasião, assinar o CAI.

Para quem preferir assinar o contrato sem reunião prévia, o MyGuichet tem agora disponível um formulário para que os interessados possam fazer o pedido de adesão ao CAI.

Serviços serão disponibilizados em inglês e alemão

Ambas as opções estão, para já, disponíveis apenas em francês e não estão sujeitas ao sistema de autenticação, isto é, não é necessário ter um certificado LuxTrust ou um bilhete de identidade eletrónico.

As versões alemã e inglesa deverão estar prontas em breve, garante o ministério.

O Contrato de Acolhimento e Integração é um programa destinado aos residentes não-luxemburgueses a partir dos 16 anos de idade. É proposto pelo Ministério da Família e Integração e tem como objetivo facilitar a integração e participação civil dos signatários.

Na prática, os signatários têm direito a três vales de desconto para cursos linguísticos numa das três línguas administrativas do país, uma formação sobre o Luxemburgo (“Vivre Ensemble”) e a uma jornada de orientação sobre os procedimentos administrativos e as possibilidades de participar ativamente na vida quotidiana do país.

