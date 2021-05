Uma misteriosa oferta a influencers e a youtubers para denegrirem publicamente a vacina Pfizer a troco de dinheiro foi um dos temas mais polémicos de terça-feira na imprensa e redes sociais em França.

Agência tentou pagar a influencers para criticarem vacina Pfizer

Os visados por esta campanha afirmaram ter recebido um correio eletrónico de uma agência de comunicações aparentemente do Reino Unido com uma oferta de "uma parceria" em nome de um cliente com "um orçamento colossal" mas que queriam permanecer anónimos e também manter qualquer acordo em segredo.



"Estranho. Recebi uma proposta de parceria que consiste em criticar a vacina Pfizer num vídeo", afirmou no Twitter Leo Grasset, dono de um popular canal de ciência que tem quase 1,2 milhões de assinantes no YouTube. "Orçamento colossal, o cliente quer permanecer incógnito, e eu teria de esconder o patrocínio".

"Incrível. O endereço da agência londrina que me contactou é falso. Nunca lá estiveram, é um centro de cirurgia a laser. Todo o staff tem perfis estranhos no LinkedIn".

Pfizer e AstraZeneca "altamente eficazes" contra a variante indiana A investigação revelou que a vacina Pfizer era 88% eficaz contra a doença sintomática da variante indiana duas semanas após uma segunda dose.

Sami Ouladitto, um comediante com quase 400 mil seguidores, relatou uma abordagem semelhante, tal como Et Ca Se Dit Medecin (E Eles Dizem-se Médicos), um estagiário hospitalar com 84 mil seguidores no Instagram.

"Isto é patético, é perigoso, é irresponsável e não vai funcionar", disse o Ministro francês da Saúde, Olivier Veran, ao canal BFMTV na terça-feira. Os franceses são maioritariamente a favor de serem vacinados e "não creio que qualquer tentativa de os afastar das vacinas funcione", referiu, acrescentando que "não fazia ideia" se a suposta oferta poderia ter tido origem na Rússia.

Os autores dos emails, afirmando ser uma agência com sede em Londres chamada Fazze, são difíceis de rastrear, relatou a imprensa francesa. O jornal Le Monde disse que Fazze nunca tinha sido registada no Reino Unido, mas pode ter uma presença legal nas Ilhas Virgens. De acordo com tweets de pessoas que alegam ter conhecimento do assunto, a agência ofereceu 2 mil euros para que alegassem que a vacina Pfizer causou mais mortes do que qualquer outra vacina.

