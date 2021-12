Regulador europeu recomenda segunda dose da Janssen a adultos

AstraZeneca com Pfizer? Autoridades europeias recomendam mistura de vacinas

Ou Moderna com Janssen. A vacinação heteróloga aumenta a resposta do organismo ao vírus, por isso é agora uma recomendação da Agência Europeia dos Medicamentos (EMA) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).