Agência de saúde francesa alerta para produtos tóxicos nas fraldas descartáveis

A agência de saúde francesa, ANSES, alerta para o perigo de produtos químicos presentes nas fraldas descartáveis que podem ser prejudiciais para a saúde dos bebés, num relatório divulgado hoje. Os fabricantes e distribuidores deste produto foram ouvidos esta quarta-feira pelo ministério da Saúde francês.

Catarina OSÓRIO

A agência francesa para a Alimentação, Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança, ANSES (na sigla francesa) divulgou hoje um relatório onde alerta para a presença excessiva de substâncias químicas prejudiciais à saúde dos bebés, nomeadamente perfumes adicionados a estes produtos que podem causar alergias.



Em concreto, o estudo, inédito no mundo, refere a adição de perfumes (substâncias como a butylphenyl methylpropional - Lilial®, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde - Lyral®) que podem migrar da urina para a pele do bebé causando alergias na pele. E acrescenta também químicos que poderão ter origem em matérias-primas contaminadas utilizadas na produção de fraldas ou nos próprios processos de fabrico (ex: PCB-126, DL-PCBs, dioxinas e furanos e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs, em inglês) que podem ter efeitos prejudicias para a saúde.



No documento divulgado hoje a agência refere que em alguns casos há um excesso destas substâncias químicas neste produtos, algumas vezes acima dos valores recomendados.

O organismo calculou o risco potencial em "condições de uso realistas" em 23 marcas de fraldas para bebés à venda em França, entre 2016 e 2018. "Calculámos a quantidade absorvida em função do tempo de uso da fralda, o número de fraldas usadas pelos bebés, até 36 meses, e comparámos os valores de referência toxicológicos para cada substância", explicou o diretor da ANSES, Gerard Lasfargue, à AFP. Em média, um bebé cerca de 4000 fraldas nos primeiros anos de vida.



Apesar de não especificar nenhuma marca em questão, Lasfarge acrescentou que a presença de substâncias químicas tóxicas também foi detetada em marcas consideradas 'ecológicas'.



Fraldas são seguras, asseguram fabricantes



Os fabricantes de fraldas afirmam que as suas marcas são seguras para a saúde, apesar de estarem disponíveis para colaborarem com as autoridades. É o caso empresa Pampers (pertencente ao grupo Procter & Gamble) que referiu esta quarta-feira à AFP que está a seguir todas as recomendações do relatório do governo francês e assegura que os seus produtos "não contêm nenhum dos 26 alérgenos proibidos pelas autoridades europeias".

Outra fabricante, a Joone, revela que a monitorização destas substâncias é uma prática constante, tendo sido a primeira marca a nível mundial a realizar análises toxicológicas às fraldas, afirmou a diretora Carole Judge-Llewell.

O primeiro alerta do governo francês foi dado em janeiro de 2017, onde urgia os fabricantes e distribuidores a eliminar as substâncias referidas acima destes produtos. O executivo encomendou na altura o estudo à ANSES. Os profissionais do setor "têm de tomar medidas o mais cedo possível de forma a assegurar a segurança dos produtos no mercado", considerava o governo.



No relatório divulgado hoje, a ANSES urge os fabricantes a eliminar estes químicos ou a reduzi-los para o mínimo possível. No caso dos perfumes, a agência refere que o seu uso deveria ser totalmente descontinuado, especialmente os que possam causar reações alérgicas. Alerta também para a necessidade de um maior controlo sobre a qualidade das matérias-primas usadas que poderão estar contaminadas mesmo antes do processo de fabrico, e um melhoramento dos processos de fabrico das fraldas. O organismo alerta também para a necessidade de um quadro legal mais apertado em França e na União Europeia de forma a monitorizar o uso de substâncias químicas nestes produtos.



De acordo com a AFP, a União Europeia as fraldas descartáveis estão sujeitas às leis gerais dos bens de consumo e não a categorias de cosméticos ou produtos para a incontinência urinária.



Consulte o relatório completo aqui (em francês).



Com AFP



