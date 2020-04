"Não temos razões para crer que o vírus possa permanecer mais de três dias" numa divisão, garante um infeciologista belga.

Afinal quanto tempo é que um quarto fica contaminado com o coronavírus?

Numa altura em que centenas de infetados estão a recuperar em casa e as famílias são obrigadas a repensar a rotina e a logística, multiplicam-se as dúvidas sobre os mecanismos de propagação do vírus que provoca infeções respiratórias graves.

Citado pela RTL, um infeciologista belga explica que "não temos razões para crer que o vírus possa permanecer mais de três dias" num quarto ou numa outra divisão da casa. Isto tendo em conta que as superfícies, como a madeira ou o aço, ficam também contaminadas durante o mesmo período de tempo.

Nem a ventilação do espaço ajuda, segundo o belga Yves Van Laethem. "É bom fazê-lo, mas não muda nada", esclarece.

E depois?

Passados os três dias, o especialista recomenda uma limpeza a fundo. Há que limpar o chão e desinfetar todas as superfícies, mudar lençóis e cobertas e até mesmo os cortinados.

Antes disso, só com equipamentos de proteção, embora o médico reforce que "não vale a pena correr o risco de infeção".

