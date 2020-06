É a própria Organização Mundial de Saúde que o admite.

Afinal é "muito raro" que um infetado sem sintomas transmita o vírus

Ao contrário do que tem sido veiculado desde meados de janeiro, "parece ser raro alguém sem sintomas poder passar o vírus a outra pessoa". A conclusão é da Organização Mundial de Saúde que insiste que é "mesmo muito raro" que uma pessoa assintomática seja capaz de transmitir o novo coronavírus.

A reviravolta surgiu numa conferência de imprensa nas Nações Unidas, quando a líder da área das novas doenças, Maria Van Kerkhove admitiu que, embora seja possível alguém sem sintomas aparentes transmitir a doença, não são essas pessoas os principais agentes do contágio a nível global.

Embora reconheça que a conclusão é apenas preliminar e que são necessários mais estudos para “verdadeiramente responder a esta questão”, Maria Van Kerkhove garante que que no seguimento dos contactos com as autoridades de saúde "não se está a encontrar muita transmissão secundária”. Apesar de haver estudos contraditórios, a OMS mantém que "é muito raro isso acontecer".

Recomendações mantêm-se

Daí que a OMS continue a recomendar que as autoridades sanitárias devem fazer esforços significativos para isolar pacientes que apresentem sintomas da infeção que provoca insuficiências respiratórias severas.

Detetar os contactos mais próximos e supervisionar a eventual transmissão continua a ser essencial para travar a progressão da pandemia.

Outros estudos

A conclusão que pode por em causa a aplicação das medidas de confinamento um pouco por todo o mundo tendo em conta a "potencial de transmissão pré-sintomática"é contrariadas pelas investigações do Imperial College de Londres e da Universidade de Oxford.

Publicado na revista Nature, a pesquisa analisou os dados de 11 países e verificou que só aí terão morrido menos 3,1 milhões de pessoas do que esperado, até 4 de maio, quando se iniciou o desconfinamento. Na opinião destes especialistas, o confinamento e o isolamento social reduziram as cadeias de transmissão do vírus e pouparam milhares de vidas.



