Afinal abono de família não sobe em abril

Catarina OSÓRIO Valor da 'allocation familiale' vai manter-se inalterado, nos 292 euros mensais, apesar da indexação dos salários prevista para 1 de abril. Ministério da Segurança Social explica porquê.

Apesar da nova indexação dos salários prevista para 1 de abril, no que toca ao abono de família não haverá qualquer aumento. A informação foi confirmada pelo gabinete de imprensa do Ministério da Segurança Social ao Contacto.

O valor da 'allocation familiale' vai manter-se, assim, nos 292 euros mensais "uma vez que [estes valores] foram reajustados a 1 de julho de 2022", refere por email ao Contacto. O 'índex' que deveria ter acontecido nesta mesma data foi adiado no caso dos salários e pensões, tendo passado para abril deste ano, explica a tutela por email. Mas como o abono já tinha sido ajustado em julho passado, não haverá este novo ajuste em abril de 2023.

Segundo a Segurança Social, esta decisão tinha sido tomada no acordo da tripartida assinado em março de 2022. "Esta situação resulta da lei de 29 de junho de 2022 que transpõe certas medidas previstas no 'Acordo entre o Governo e a União das Empresas Luxemburguesas e os sindicatos LCGB e CGFP de 31 de março de 2022", pode ler-se na resposta da tutela.

O valor-base da 'allocation familiale' poderá agora chegar mais perto dos 300 euros apenas no final deste ano, se for acionada uma terceira parcela do 'índex' como previsto recentemente pelo Statec. "Mas nesta fase, é demasiado cedo para comunicar sobre este assunto", adianta ainda o Ministério da Segurança Social.

