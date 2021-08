Então parece que a culpa do falhanço de 20 anos da intervenção dos EUA e da NATO no Afeganistão foi da esquerda anti-imperialista.

Afeganistão

Afinal a culpa foi da esquerda

Raquel RIBEIRO Então parece que a culpa do falhanço de 20 anos da intervenção dos EUA e da NATO no Afeganistão foi da esquerda anti-imperialista.

Há quem continue a acreditar que foi por causa dos direitos humanos e das mulheres afegãs que se invadiu o Afeganistão em 2001. A "Guerra ao Terror", lançada por Bush Jr menos de um mês depois do 11 de Setembro e sem as "provas" irrefutáveis das armas de destruição em massa que, em 2003, foram "necessárias" para invadir o Iraque, servia o propósito de apanhar Bin Laden e os cabecilhas dos atentados e desmantelar a Al-Qaeda. A invasão do Afeganistão parece na época ter sido consensual. Mas contra ela estava, e sempre esteve, a esquerda anti-imperialista.

Tem sido curioso ver, do editorial do Público aos grandes analistas de redes sociais, a ginástica com que têm sido lidos os "eu bem avisei" da esquerda anti-imperialista diante da humilhante retirada dos EUA e da NATO após 20 anos de ocupação do Afeganistão. Após 2 biliões de dólares "gastos", mais de 250 mil mortos (civis, militares, afegãos e não só), 2.5 milhões de refugiados, parece que afinal a culpa é da esquerda.

Os "eu bem avisei" sabiam que a NATO e os EUA não iam para o Afeganistão defender direitos humanos, até porque a esquerda anti-imperialista sabia, como sabe, para que servem invasões e golpes de estado, sobretudo quando são para depor regimes criados por "nós" que se viraram contra o "benfeitor".

Sabe, por exemplo, que houve durante décadas um Afeganistão onde havia igualdade entre homens e mulheres, e nem por isso os EUA deixaram de treinar, apoiar e financiar fundamentalistas islâmicos que eram contra a liberdade das mulheres, a fim de garantir que o socialismo não se expandisse (e não foi só no Afeganistão). Sabe que invasões e golpes de estado servem, como sempre, para controlar recursos, rotas, dominar geo-estrategicamente, abater todo e qualquer regime progressista que se lhes atravesse no caminho (e não, os taliban não são progressistas, nem, pasme-se, anti-imperialistas).

Vão, como sempre os imperialistas, fazer dinheiro: os biliões "gastos" no Afeganistão foram para mercenários e empresários da guerra. Em 20 anos, houve três vezes mais trabalhadores de empresas de segurança do que militares afegãos do exército que se rendeu em semanas aos taliban. Os "gastos" são os lucros de biliões da Lockheed Martin e da Blackwater, verdadeiras máquinas de guerra na defesa de direitos das mulheres.

A derrota humilhante dos EUA no Afeganistão não é a derrota do imperialismo.

Se os EUA se preocupassem com os direitos das mulheres, não teriam, como fez Obama, desenhado a guerra selectiva de drones para "poupar" os seus mercenários e indiscriminadamente matar civis afegãos, inúmeras mulheres e crianças, sentadinhos no sofá de uma cave em Washington a comer cheerios como se estivessem a jogar consola.

Se os EUA se preocupassem com os direitos humanos, não teriam raptado mais de 220 afegãos para Guantánamo, onde estiveram também outros 500, torturados, muitos até à morte, detidos com a suspensão de qualquer direito incluindo o de prisioneiros ao abrigo da Convenção de Genebra. Ainda lá estão 40, sem acusação. Chamam-lhe "prisioneiros para sempre". Fora os black sites onde eram capturados, um pouco por todo o lado, antes de serem enviados para Cuba.

É fácil acusar os anti-imperialistas que sempre condenaram a guerra e lutaram contra a ocupação do Afeganistão, e lavar as mãos das responsabilidades dos que acreditam serem, por vezes, "necessárias" intervenções (neo)coloniais dos EUA, que nunca tiveram pejo em sentar-se com o mais tenebroso dos extremistas. Também não foi a esquerda a sentar-se, em Setembro de 2020, com Mike Pompeo e Abdul Ghani Baradar, vice dos talibã e agora o provável novo presidente do Afeganistão, para negociar "a paz".

A derrota humilhante dos EUA no Afeganistão não é a derrota do imperialismo. Diz-se que os "novos" talibãs se "moderaram". Mas, bem treinados pelos seus padrinhos tanto ontem, como hoje, apenas reorganizam o novo puzzle do poder. O imperialismo criou-os. Deles se servirá. Para as mulheres afegãs é que o imperialismo teve sempre a mesma resposta: que se lixem.

