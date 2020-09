Aeroporto do Luxemburgo distinguido pela prevenção contra a covid-29

O aeroporto do Luxemburgo é o primeiro aeroporto da Europa central a receber uma certificação pelas medidas preventivas que implementou contra a covid-19.

A Lux-Airport, empresa que gere o aeroporto do Findel, sublinha, em comunicado, que desde o início da pandemia, o do Luxemburgo foi um dos primeiros aeroportos a adotar medidas de proteção contra a propagação no novo coronavírus.

Medidas que levaram a associação do setor Airports Council International a atribuir à Lux-Airport a certificação de saúde aeroportuária (ACI-Airport Health Accreditation). O certificado pretende demonstrar que o aeroporto do Grão-Ducado seguiu as diretrizes estabelecidas pela associação. A Lux-Airport garante que a proteção da saúde dos passageiros e dos trabalhadores é uma prioridade desde o início da pandemia.

Gel desinfetante, sinalização de ajuda ao distanciamento físico e ainda um centro de despistagem da covid-19 no seio do aeroporto são algumas das medidas que foram postas em prática logo no primeiro dia de reabertura, após o confinamento.



Recorde-se que todos os passageiros que aterrarem no Findel podem participar voluntariamente nos testes de larga escala implementados pelo governo para despistagem da covid-19.

