Aeroporto de Amesterdão limita (ainda mais) número de passageiros diários

O aeroporto Schiphol em Amesterdão, que tem tido longas filas de espera nos últimos meses, anunciou nesta sexta-feira que vai reduzir o número máximo de passageiros diários das partidas em quase um quinto - ou 18% - até pelo menos ao final de outubro, devido à falta de pessoal na segurança. Esta redução tem sido uma constante desde julho.

A notícia chega um dia depois do chefe executivo do grupo, Dick Benschop, anunciar a demissão por problemas contínuos no aeroporto, um dos mais movimentados da Europa.

"As empresas que trabalham em Schiphol deverão fornecer menos segurança nos próximos meses do que tinham indicado anteriormente", disse o aeroporto. "Como resultado, o Schiphol tem de reduzir o número máximo de passageiros que partem (...) por dia numa média de 18% (9.250 passageiros)", "pelo menos até ao final de outubro".

O número máximo de passageiros que partiam estava limitado a 67.500 por dia, em setembro e a 69.500, em outubro. O novo máximo será de 54.500 e 57.000, respetivamente.

Este anúncio levou o aeroporto a pedir às companhias aéreas que cancelem os voos. "Esta decisão é uma má notícia para os passageiros e para as companhias aéreas", Hanne Buis, chefe de operações (COO), citada pela AFP. "A redução é necessária para garantir a segurança dos nossos passageiros e empregados", sublinhou, prometendo que o grupo estava a trabalhar arduamente para encontrar "soluções estruturais".

Schiphol - tal como muitos outros aeroportos na Europa - registou grandes perturbações nos últimos meses devido à escassez de pessoal.

O principal sindicato holandês, o FNV, disse que o regresso do caos em setembro se devia ao fim do subsídio de verão, o que fez com que muitos seguranças deixassem os seus postos depois de encontrarem trabalho noutro local.

