As informações são agora transmitidas apenas em francês e inglês.

Aeroporto

Anúncios no Findel deixaram de ser em luxemburguês

Ana Patrícia CARDOSO As informações são agora transmitidas apenas em francês e inglês.

Os anúncios automáticos no Aeroporto Findel deixaram de ser em luxemburguês, e agora são apenas em francês e inglês.

Em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado Fred Keup, do ADR, que lamentou a situação, os ministros da Mobilidade, François Bausch, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, explicaram esta alteração.

O sistema automatizado do Lux-Airport foi modificado recentemente e a escolha do francês, "língua oficial administrativa do Luxemburgo", e do inglês, "língua internacional", visa tornar os anúncios compreensíveis para o maior número possível, segundo os governantes. Isto vai ao encontro "do aumento do número de passageiros internacionais" no aeroporto do Luxemburgo.

O sistema utilizado foi desenvolvido a nível internacional, logo, "um produto personalizado na língua luxemburguesa teria custos adicionais", o que "não teria sido compatível com a atual crise do setor da aviação e a necessidade de redução de custos", pode ler-se na resposta.

No entanto, Bausch e Asselborn especificam que determinados anúncios personalizados, casos excecionais e feitos fora do sistema automatizado, podem ser em luxemburguês.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.