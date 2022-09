O arguido terá ajudado um casal com várias empresas, algumas sediadas no Grão-Ducado, a fugir aos impostos entre 2007 e 2014.

Advogado condenado por ajudar casal a cometer fraude através do Luxemburgo

AFP Um advogado fiscalista foi condenado esta terça-feira, em Paris, a uma pena de prisão suspensa de um ano e a uma proibição temporária de exercer advocacia por ter ajudado um casal a fugir aos impostos entre 2007 e 2014 através das empresas dos seus clientes no Luxemburgo.

Durante uma audiência de apresentação sobre reconhecimento preliminar da culpa no tribunal judicial de Paris, uma espécie de confissão de culpa ao estilo francês, o suspeito admitiu as acusações, nomeadamente lavagem de dinheiro e cumplicidade na evasão fiscal em benefício de um casal com posses e que é propietário de estabelecimentos comerciais além de gerir uma centena de empresas.



O homem aceitou a sentença negociada entre os seus advogados e o Ministério Público Financeiro Nacional: uma pena de prisão suspensa de um ano, uma proibição de 18 meses de exercer advocacia, dos quais 14 meses foram suspensos, e uma multa de 50.000 euros. A sentença foi, então, aprovada por um juiz.

Advogado não beneficiou pessoalmente da fraude

Durante a audiência, o procurador Aurélien Létocart salientou que a investigação, confiada à Brigada Nacional de Repressão da Delinquência Fiscal (BNRDF) e desencadeada por uma queixa das autoridades fiscais em 2012, tinha revelado uma "vasta fraude fiscal", "uma das mais complexas e importantes de um particular", sob a forma de "evasão empresarial e fiscal".

Procuradoria Europeia apreendeu 147,3 milhões de euros em sete meses A Procuradoria Europeia, sediada em Kirchberg, publicou o primeiro balanço da sua atividade. Foram abertas 576 investigações e registado apenas um caso no Luxemburgo. Portugal também está na lista.

O casal em questão, que ainda é objeto de uma investigação preliminar, viu-se à frente de um "grupo informal de várias centenas de empresas, cuja gestão lhes permitiu ter um estilo de vida caro" e "fugir aos impostos em França por intermédio de dois profissionais do Direito", o advogado em questão e um notário falecido que "perderam" as suas "referências deontológicas".

Segundo a acusação, o advogado "absteve-se de verificar a validade dos créditos" do seu cliente, que "se esforçou por não deixar que os ativos das empresas francesas fossem absorvidos pelas empresas luxemburguesas". No entanto, o profissional não terá enriquecido pessoalmente.

Advogado diz que arguido terá sido enganado

Segundo o seu advogado, Kiril Bougartchev, o arguido foi enganado por "um homem que não lhe disse tudo; aproveitou-se dele (...), o arguido não tinha acesso a toda a verdade".

O advogado era, à época, um jovem colaborador de 27 anos.

A defesa explicou que o foi dito ao advogado e arguido que o cliente em causa "estava extremamente endividado", que o "objetivo era reembolsar os credores" para que "o grupo pudesse sair daquela situação" e não a "lavagem de dinheiro".

O casal em questão terá defraudado o fisco num valor entre 10 e 20 milhões de euros de impostos durante aquele período, de acordo com uma fonte próxima do caso. As empresas estavam a falir, mas eram artificialmente mantidas para obter empréstimos e investir em bens imobiliários.

