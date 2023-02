Advogada da família de Mohammed Ibrahim, cuja ordem de expulsão foi adiada, acusa o Governo de ter falhado em proteger os inquilinos dos despejos durante o inverno.

Advogada de família com ordem de despejo: "Governo acobardou-se"

Tiago RODRIGUES Advogada da família de Mohammed Ibrahim, cuja ordem de expulsão foi adiada, acusa o Governo de ter falhado em proteger os inquilinos dos despejos durante o inverno. Destino dos refugiados será decidido numa nova audiência na próxima semana.

A data do despejo da família de Mohammed Ibrahim voltou a ser adiada, como noticiou o Contacto na segunda-feira. A audiência para decidir a nova data irá decorrer na próxima terça-feira, dia 21 de fevereiro.

"O juiz terá de decidir sobre o pedido para a segunda estadia: ou será declarado bem fundamentado e teremos um novo adiamento, ou será declarado infundado e o proprietário poderá despejar imediatamente o Sr. Ibrahim e a sua família", esclareceu a advogada Naïma El Handouz.

A família de refugiados do Iraque tinha uma ordem de despejo para esta quarta-feira, dia 15, mas o tribunal voltou a considerar o adiamento. Esta é a terceira vez que a decisão é adiada.

O tribunal tinha decidido em setembro do ano passado que a família teria de deixar a casa em outubro, mas a expulsão foi retardada: ou saíam até dia 2 de janeiro de 2023 ou seriam despejados no dia 4. A advogada voltou a pedir um adiamento e a nova data passou a ser 13 de fevereiro para a saída voluntária ou dia 15 para o despejo.

Mohammed, de 41 anos, vive com a mulher, de 33, e os três filhos, de 13, nove e oito anos, no Grão-Ducado desde 2018, depois de terem fugido do Iraque. Moram num apartamento de dois quartos, na Cidade do Luxemburgo, desde 2020, mas a mudança de senhorio, em agosto de 2021, mudou tudo. Segundo o inquilino, o novo proprietário, que tem cerca de 80 anos e detém pelo menos sete apartamentos na mesma rua, incluindo aquele em que reside, alegou precisar da casa para "necessidades pessoais".

Apesar da lei que proíbe os despejos até 31 de março, o tribunal aceitou a justificação do senhorio, uma vez que existem duas exceções à suspensão: os proprietários podem expulsar os inquilinos se houver degradação do estado do imóvel ou se precisarem da habitação para necessidades pessoais. Isto é, caso pretendam ocupar o apartamento ou que este seja ocupado por um parente ou familiar até ao terceiro grau. Neste caso, o senhorio deve enviar uma carta de rescisão ao inquilino, que tem seis meses para abandonar o imóvel.

Texto da lei foi modificado

A decisão de suspender todos os despejos até 31 de março de 2023 foi tomada num Conselho de Ministros em outubro do ano passado, para ajudar os inquilinos num período marcado pela inflação e a crise energética, mas a lei só foi publicada no dia 23 de dezembro e só está em vigor durante três meses: janeiro, fevereiro e março.

"O Governo tinha a ambição de aprovar uma lei que suspendesse as expulsões no inverno, uma espécie de trégua de inverno, como existe em França, por exemplo. Esta suspensão deveria ser automática, pelo que as pessoas que seriam despejadas não tinham que fazer nada e os oficiais de justiça já não podiam efetuar despejos", aponta Naïma El Handouz.

No entanto, quando a lei foi aprovada o texto foi modificado. "O regime estabelecido pela lei é semelhante aos pedidos de estada já em vigor desde 2006, ou seja, o evicto deve requerer aos tribunais uma estada. A única diferença é que a nova lei diz que o procedimento é suspensivo, mas, na realidade, mesmo ao abrigo da lei antiga, os oficiais de justiça suspenderam as expulsões quando um pedido de estadia estava pendente. Portanto, poderia dizer-se que 'o Governo acobardou-se'", critica a advogada.

Por outro lado, a lei alterada de 21 de setembro de 2006 prevê igualmente uma sanção quando a razão da necessidade pessoal dada pelo senhorio não é verdadeira. "O antigo arrendatário tem direito a indemnização se, no prazo de três meses após a sua partida, o local não estiver ocupado para os fins indicados como motivo da rescisão do contrato de arrendamento, quer no aviso de rescisão do contrato, quer no requerimento de início do processo ou na sentença", lê-se no documento.

Nestes casos, o proprietário deve provar que vive naquela habitação através de um certificado de residência, por exemplo. Caso não o consiga provar e o tribunal considere que a razão para o despejo foi fraudulenta, o inquilino terá direito a danos que não podem ser inferiores ao montante de um ano de renda.

