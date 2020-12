Adolf Hitler é um vereador eleito na Namíbia

Adolf Hitler foi o nome que o pai lhe deu. Hoje, é vereador do círculo eleitoral de Ompundja, na Namíbia, mas não partilha dos ideais que o seu nome carrega.

Adolf Hitler foi o nome que o pai lhe deu. Hoje, é vereador do círculo eleitoral de Ompundja, na Namíbia, mas não partilha dos ideais que o seu nome carrega.

É um político da Namíbia, em pleno secúlo XXI, e não o maior vilão do século XX e responsável pelo Holocausto. Em comum, têm apenas (e não é pouco) o nome: Adolf Hitler.

Este é talvez um dos nomes mais conhecidos de toda a história da Humanidade e que ninguém pensa em reproduzir. Ou quase ninguém. Existe outro Adolf Hitler na política, que é hoje um vereador do círculo eleitoral de Ompundja, na Namíbia. Foi eleito com 85% dos votos da sua região e membro do partido Swapo, conhecido pela sua luta contra o Apartheid.

Adolf garantiu ao jornal alemão Bild que não partilha nenhuma das ideologias que marcam o legado do homem que inspirou o seu pai, "sem que este soubesse bem o que este representava". A Namíbia é uma antiga colónia alemã de 1884 até o fim da I Guerra Mundial e, por isso, são comuns nomes germânicos.

"Só quando cheguei a adolescente entendi que esse homem [Hitler] tinha a intenção de conquistar e controlar o mundo inteiro. Eu não tenho nada a ver com isso", disse Adolf, que garante ainda assim não ter intenções de mudar o nome.



Adolf Hitler foi antigo líder do Partido Nazista e ditador do Reich Alemão, principal instigador da II Guerra Mundial na Europa e figura central do Holocausto.















