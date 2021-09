Desde esta quinta-feira os jovens com idades entre 12 e 17 anos também passam a ter de apresentar certificado de vacinação ou teste negativo para atividades como ir ao cinema, a restaurantes, viajar nos comboios de longo curso ou ir a passeios escolares.

Sociedade 2 min.

Covid-19

Adolescentes franceses vão precisar de passe sanitário

A partir de hoje os adolescentes franceses passam a necessitar de passe sanitário para aceder a uma série de serviços e atividades. Seguindo o que já acontece com os mais velhos há alguns meses, o passe sanitário torna-se também obrigatório para os jovens com idades entre os 12 e os 17 anos, anunciou o Governo francês.

Até à data, os adolescentes franceses estavam isentos de apresentar o documento, mas com a vacinação a ser alargada às suas faixas etárias, as regras passaram a ser uniformes.

Assim, e tal como os adultos, os jovens terão de apresentar o certificado que atesta que foram vacinados contra a covid-19, ou teste com resultado negativo realizado recentemente ou apresentar um certificado de recuperação da doença, para poderem entrar em restaurantes, fazer viagens de comboio de longo curso, ir ao cinema, frequentar piscinas ou atividades escolares no exterior que possam envolver lugares onde a apresentação do documento se aplique, como os passeios escolares.

Ainda não se sabe quanto tempo irá durar esta medida, mas está a ser preparada uma lei para prolongar a exigência do passe para além de 15 de novembro e o Governo já manifestou a intenção de "manter a possibilidade" de o utilizar "até ao verão" de 2022, afirmou na quarta-feira Gabriel Attal, porta-voz do Executivo francês.

O passe é requerido a partir dos 12 anos e dois meses para dar tempo aos mais novos de receberem a vacina, já que os 12 anos são, para já, a idade mínima de vacinação contra a covid-19.

Cerca de dois terços dos jovens com idades entre os 12 e os 17 anos já receberam a vacinação completa. O Governo procurou acelerar as campanhas de vacinação nas escolas secundárias no início do ano letivo, mas estas produziram poucos resultados, resultando em menos de 30.000 doses inoculadas.

"Por vezes há algumas (...) dificuldades em reunir o apoio das famílias", admitiu o Ministério da Saúde numa conferência de imprensa na terça-feira.

Em França, para vacinar os menores com idades entre os 12 aos 15 anos, é necessário o acordo de, pelo menos, um dos progenitores ou dos tutores legais. Já os menores com mais de 16 anos podem decidir ser vacinados sem o consentimento dos pais.

A vacinação de menores é, contudo, um tema sensível, e é uma das principais queixas expressas nas manifestações que têm ocorrido semanalmente contra o passe de saúde.

Para contornar a polémica, o Governo aceitou, ao contrário do que vai deixar de acontecer para os adultos não vacinados, continuar a fornecer testes PCR gratuitos após 15 de outubro.

Apesar do risco de desenvolverem forma de doença grave associada à covid-19, a vacinação dos mais jovens é vista como um importante passo para a proteção global da comunidade.

Ao serem vacinados, os jovens "contribuem para abrandar a propagação do vírus na comunidade e para limitar a superlotação dos hospitais", explicou o epidemiologista Antoine Flahault à AFP. E mesmo correndo menos riscos, não estão isentos, em caso de contraírem a doença, de desenvolverem sequelas, conhecidas como covid-longo.

