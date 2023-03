A polícia lança um apelo a testemunhas para encontrar Medea La Verge que desapareceu há oito dias de Burglinster e pode estar em Differdange.

Apelo policial

Luxemburgo. Adolescente de 14 anos está desaparecida há uma semana

A adolescente Medea La Verge, de 14 anos foi vista pela última vez no dia 22 de março, em Burglinster e a polícia procura testemunhas para descobrir o seu paradeiro. De acordo com o apelo policial, a jovem pode estar atualmente em Differdange.

Medea La Verge possui estatura pequena, é magra e tem cabelos longos "castanho alourados".

A polícia do Luxemburgo pede a quem possuir informações sobre o paradeiro da adolescente para as comunicar à esquadra de polícia de Museldall, através do telefone (+352) 244 70 1000 ou por email para police. museldall@police.etat.lu.



