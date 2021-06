O bem-estar e o grau de satisfação dos jovens são geralmente elevados no Grão-Ducado.

Adolescência

Bem-estar dos jovens depende do meio social onde vivem

Esta é a principal conclusão de um estudo levado a cabo pela Universidade do Luxemburgo e que foi apresentado esta quarta-feira aos membros da Comissão parlamentar da Educação. No entanto, a imagem é mais mitigada em função do meio social onde vivem esses jovens.

O estudo revela, de facto, que os jovens oriundos de um meio favorecido mostram-se mais satisfeitos com o seu nível de vida do que os que vêm de um meio desfavorecido.

Em 2019, perto de metade dos mais novos que consideravam o seu estatuto social como baixo, mostravam-se insatisfeitos com o seu nível de vida. Um valor que subiu para 70% em 2020.

Os investigadores que levaram a cabo este inquérito junto de jovens entre os 19 e 29 anos, chegaram ainda à conclusão que a maioria dos jovens aceitou relativamente bem as restrições impostas pelo Governo para conter a pandemia, sendo que alguns deles descobriram novas atividades relacionadas com a natureza. Mesmo assim a maioria passou o seu tempo nas redes sociais ou a jogar à consola.

Note-se ainda que os resultados do estudo, sobre o bem-estar dos jovens, posicionam o Luxemburgo na média superior a nível internacional. Os deputados vão agora analisar o relatório, sendo que este tema deverá ser novamente debatido nas próximas semanas.



