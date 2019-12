É a primeira vez que genoma humano é estudado de outra coisa que não ossos humanos. Através desta descoberta, cientistas conseguiram traçar o código genético de uma mulher que batizaram com o nome "Lola".

ADN é extraído de "pastilha elástica" com 6 mil anos

Ana Patrícia CARDOSO

A figura feminina teria pele escura, cabelos castanhos escuros e olhos azuis. É esta a conclusão dos investigadores da Universidade de Copenhaga que conseguiram extrair um genoma humano completo de uma resina com 5700 anos, encontrada numa escavação em Syltholm, no sul da Dinamarca.

Esta espécie de "pastilha elástica" da Idade da Pedra é, na verdade, constituída por alcatrão vegetal de árvores resinosas. A pesquisa, publicada na revista Nature, também incluí uma análise ao ADN de plantas, animais e microorganismos concentrados no mesmo lugar. Toda a informação será útil para estabelecer que tipo de alimentação tinham os humanos neste período.

A goma obtida por aquecimento da casca de bétula tem sido utilizada como adesivo desde o Pleistoceno Médio (entre 760 000 e 126 000 anos atrás), e as pequenas peças encontradas em trabalhos arqueológicos contêm marcas de dentes, sugerindo que foram mastigadas.

"Lola" está mais próxima geneticamente dos caçadores da Europa continental, em relação aos que viviam na região central da Escandinávia na época. Daí a pele escura, cabelos castanhos escuros e olhos azuis. Provavelmente era descendente de uma população de colonos que se mudaram da Europa Ocidental.

É possível que tenha vivido em Syltholm, uma ilha da Dinamarca no mar Báltico. "É o maior local da Idade da Pedra na Dinamarca e os achados arqueológicos indicam que os habitantes da época exploraram intensamente os recursos selvagens até ao Neolítico, que é o período em que a agricultura e os animais domesticados foram introduzidos pela primeira vez no sul da Escandinávia", disse Theis Jensen, da Universidade de Copenhaga, à BBC.



Da mesma forma, no exame do genoma não humano encontrado, pesquisadores detectaram espécies características de bactérias orais, como a "porfiromonas gengivais", um patógeno conhecido por causar mononucleose infecciosa ou febre glandular.

"Ele pode nos ajudar a entender como os patógenos evoluíram e se espalharam ao longo do tempo, e o que os torna particularmente virulentos em um determinado ambiente. Ao mesmo tempo, poderia ajudar-nos a prever como o patógeno se comportará no futuro e como poderá ser contido ou erradicado", disse Hannes Schoereder, diretor do estudo e professor associado da universidade dinamarquesa.

Segundo Schoereder, este material é uma fonte de informação "valiosa" e inexplorada sobre a composição genética dos nossos antepassados, "especialmente num período em que não há restos humanos".